Babar Azam vs Virat Kohli: जानिए कैसे विराट कोहली की राह पर चलते नजर आ रहे बाबर आजम, दोनों के इंटरनेशनल करियर में छुपी हैरान कर देने वाली समानताओं पर डालिए एक नजर

बाबर आज़म बनाम विराट कोहली(Credit: X/@Sports_Himanshu)

Babar Azam vs Virat Kohli: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Pakistan National Cricket Team) के चमकते सितारे और पूर्व कप्तान बाबर आज़म को कई वर्ष विश्व क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिना करते थे, अगस्त 2023 के बाद से एक गंभीर फॉर्म डिप का सामना कर रहे हैं. जो बल्लेबाज पाकिस्तान की बल्लेबाजी का आधार माने जाते थे और जिन्हें अक्सर भारतीय क्रिकेट के महान विराट कोहली से तुलना की जाती थी, अब वे लगभग दो वर्षों से सैकड़ों का सूखा झेल रहे हैं. बाबर का उदय उतना ही तेज था जितना विराट कोहली का हुआ था. जहां विराट ने 2016 से 2019 तक अपने खेल को एक नए स्तर पर पहुंचाया और 10,603 रन बनाए, वहीं बाबर ने तेज़ी से 19 एकदिवसीय शतक जड़े और टी20 अंतरराष्ट्रीय में कोहली से आगे निकल गए. लेकिन विराट की तरह, बाबर ने भी 2023 के अगस्त के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं बनाया है. इस खामोशी के कारण आलोचना और विवादों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनकी कप्तानी हटाने और टी20 टीम से बाहर करने जैसे कड़े फैसले शामिल हैं. सचिन तेंदुलकर ने Reddit AMA में की अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंदोक के साथ सगाई की पुष्टि, जानें मास्टर ब्लास्टर ने क्या कहा?

कप्तानी की अनजानी चुनौतियाँ और संघर्ष

बाबर और विराट दोनों अपने-अपने देशों की कप्तानी करते हुए "लोन योद्धा" की भूमिका निभाते थे, जहां उनकी व्यक्तिगत बैटिंग प्रदर्शन टीम के लिए जीवनरेखा थी. बाबर ने पाकिस्तान को 2022 के टी20 विश्व कप फाइनल तक पहुँचाया, ठीक वैसे ही जैसे विराट ने भारत को चैम्पियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुँचाया. लेकिन निर्णायक ICC ट्रॉफी न जीत पाने के कारण दोनों की कप्तानी विवादों में आई. विराट ने अपनी कप्तानी पद छोड़ा, वहीं PCB ने बाबर की कप्तानी वापस ले ली.

विराट कोहली से तुलना: दबाव या प्रेरणा?

हर बड़े खिलाड़ी के मुकाम पर पहुंचने की कहानी में संघर्ष जरूर होते हैं. बाबर आज़म की विराट कोहली से तुलना शुरू में उनकी महानता की पहचान थी, अब उनकी जीत-हार की कहानी में एक दबाव बन चुकी है. पूर्व पाक बल्लेबाज अहमद शोएब ने कहा कि विराट जैसी तुलना से बाबर पर अनावश्यक दबाव बढ़ा है, जिससे उनकी फॉर्म प्रभावित हुई है. बाबर आज भी अपनी बल्लेबाजी में वापसी करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और आगामी टूर्नामेंटों में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं. यह देखना बाकी है कि क्या वह विराट कोहली जैसी फिर से महानता की कहानी लिख पाएंगे या नहीं.

बाबर आज़म और विराट कोहली के करियर में तेज़ शुरुआत, कप्तानी में सफलता, फिर एक बड़े फॉर्म डाउन का दौर, और अंत में कप्तानी से हटने का फैसला जैसे कई समानताएं हैं. बाबर के लिए यह एक नया अध्याय है, जहां उन्हें अपनी क्षमताओं को फिर से साबित करने का मौका मिलेगा. इस संघर्ष और संकल्प की कहानी हर क्रिकेट प्रेमी के लिए प्रेरणादायक है.