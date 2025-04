RR vs RCB TATA IPL 2025 Preview: राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम आखिरकार जयपुर में अपना पहला घरेलू मुकाबला खेलने जा रही है. यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ 13 अप्रैल(रविवार) को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. आईपीएल 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स ने टूर्नामेंट की शुरुआत लगातार दो हार के साथ की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स को हराकर जीत की लय पकड़ी. हालांकि, पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्हें 58 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. ऐसे में संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान की टीम एक बार फिर जीत की राह पर लौटना चाहेगी. यह भी पढ़ें: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ संजू सैमसन पर होगी नजरें, राजस्थान के कप्तान अपने कर सकतें हैं ये दो रिकॉर्ड

वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो उन्होंने अब तक पांच मुकाबलों में से तीन में जीत हासिल की है और पॉइंट्स टेबल में एक मजबूत स्थिति में हैं. हालांकि, उनका पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था जिसमें उन्हें छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अगर बैंगलोर की टीम यह मुकाबला जीतती है तो वो प्लेऑफ की दौड़ में और मज़बूत हो जाएगी.

आरआर बनाम आरसीबी आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(RR vs RCB Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल में अब तक राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें बैंगलोर ने 15 मुकाबले जीते हैं जबकि राजस्थान ने 14 बार जीत दर्ज की है। तीन मुकाबले बेनतीजा रहे हैं.

आरआर बनाम आरसीबी आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(RR vs RCB IPL 2025 Key Players To Watch Out): राजत पाटीदार, जॉफ्रा आर्चर, विराट कोहली, संजू सैमसन,

जोश हेज़लवुड, संदीप शर्मा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(RR vs RCB Mini Battle): RR के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन और RCB के विकेटटेकर गेंदबाज जोश हेज़लवुड के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, विराट कोहली बनाम जॉफ्रा आर्चर भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2025 का 28वां मुकाबला 13 अप्रैल(रविवार) को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारतीय समयानुसार(IST) दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 03:00 PM को होगा.

आरआर बनाम आरसीबी आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आरआर बनाम आरसीबी मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

आरआर बनाम आरसीबी आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स