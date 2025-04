KKR vs PBKS TATA IPL 2025 Preview: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, Indian Premier League 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 का 44वां मुकाबला 26 अप्रैल(शनिवार) को कोलकाता के घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में बेहद अहम होने जा रहा है, जहां डिफेंडिंग चैंपियन KKR बेहतरीन फॉर्म में PBKS की मेज़बानी करेगी. दोनों टीमें इस सीज़न पहले भी आमने-सामने हो चुकी हैं, जहां श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर (112 रन) डिफेंड किया था और कोलकाता को दिल तोड़ देने वाली हार का सामना करना पड़ा था. अब जब मुकाबला पर है, तो अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में केकेआर उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. यह भी पढ़ें: इंडियन प्रीमियर लीग में साई सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप, तो प्रसिद्ध कृष्णा का पर्पल कैप पर कब्जा, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

पंजाब किंग्स इस समय अंक तालिका के ऊपरी हिस्से में बनी हुई है. टीम ने अब तक आठ में से पांच मुकाबले जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछला मैच वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर हार गए थे. वहीं कोलकाता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. अजिंक्य रहाणे की टीम आठ में से सिर्फ तीन मुकाबले जीत पाई है और ऐसे में यह मैच उनके लिए ‘करो या मरो’ जैसा हो गया है. अगर केकेआर यह मैच जीतती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें बनी रहेंगी, लेकिन हार उन्हें और पीछे धकेल सकती है.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (CSK vs SRH Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच खेले गए अब तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो केकेआर का पलड़ा भारी रहा है. इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें कोलकाता ने 21 बार जीत दर्ज की है जबकि पंजाब सिर्फ 13 मुकाबले जीत पाई है. यानी हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के मामले में केकेआर ने हमेशा दबदबा बनाए रखा है.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(CSK vs SRH IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, प्रभसिमरन सिंह, वैभव अरोड़ा, अर्शदीप सिंह, प्रियांश आर्य जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (CSK vs SRH Mini Battle): KKR के विस्फोटक बल्लेबाज सुनील नारायण और PBKS के विकेटटेकर गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, प्रभसिमरन सिंह बनाम वैभव अरोड़ा की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 44वां मुकाबला 26 अप्रैल(शनिवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, KKR बनाम PBKS मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

कोलकाता नाइट राइडर्स: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, मोइन अली, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती

इम्पैक्ट प्लेयर्स: मनीष पांडे, अंगकृष रघुवंशी, रोवमैन पॉवेल, लवनिथ सिसौदिया, अनुकूल रॉय

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट प्लेयर्स: हरप्रीत बराड़, विजयकुमार वैश्य, सूर्यांश शेडगे, ग्लेन मैक्सवेल, प्रवीण दुबे