WI vs PAK 2nd ODI 2025, Trinidad Weather Forecast: पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में मौसम का मिजाज

ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा, त्रिनिदाद(Credit:X/@dhillow_)

Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, Trinidad Weather Forecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा मुकाबला 10 अगस्त(रविवार) को त्रिनिदाद (Trinidad) के ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा (Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad) में खेला जाएगा. दोनों टीमों में पहले मैच के बाद ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. पहले मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान ने टी20 सीरीज़ से मिले आत्मविश्वास का पूरा फायदा उठाया. हालांकि वेस्टइंडीज़ के लिए एविन लुईस (62 गेंदों में 60), शाई होप (77 गेंदों में 55) और रोस्टन चेस (54 गेंदों में 53) ने अर्धशतक लगाए, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर में तब्दील नहीं कर सका, जिसके चलते टीम 49 ओवर में 280 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लिए नई गेंद के गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी (8 ओवर में 4/51) और नसीम शाह (8 ओवर में 3/55) ने अहम भूमिका निभाई. वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान दुसरे वनडे से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान एक समय 38वें ओवर में 180/5 पर संघर्ष कर रहा था, लेकिन हसन नवाज़ (54 गेंदों में नाबाद 63) और हुसैन तलात (37 गेंदों में नाबाद 41) की 70 गेंदों में 104 रनों की साझेदारी ने टीम को जीत दिला दी. वेस्टइंडीज़ अब सीरीज़ बराबर करने और अपनी 2027 वर्ल्ड कप की ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन की उम्मीदें ज़िंदा रखने के लिए जीत को तरस रहा होगा, क्योंकि एक और हार उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है.

त्रिनिदाद मौसम रिपोर्ट(Trinidad Weather Forecast)

मौसम रिपोर्ट्स की बात करें तो मैच के पहले घंटे में बारिश की संभावना 60% है, जो पूरे मुकाबले के दौरान सबसे अधिक रहेगी. अगले घंटे में यह संभावना 49% और फिर दो घंटे बाद 32% तक गिर जाती है, जो समय के साथ लगातार घटती रहेगी. शाम 7 बजे के बाद बारिश की संभावना मात्र 16% पर आ जाती है और दिनभर यही स्तर बनी रहती है. वहीं, रिपोर्ट के अनुसार भी मौसम में बारिश के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वहां पहले घंटे में बारिश की संभावना सिर्फ 35% ही बताई गई है, जो पूरे मैच के लिए सबसे ज्यादा है. दोनों ही पूर्वानुमानों में हल्की बारिश की बाध्यता बनी हुई है.