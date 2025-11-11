BAN vs IRE 1st Test 2025 Day 1 Stumps: आयरलैंड ने 8 विकेट खोकर बनाए 270 रन, पॉल स्टर्लिंग ने ठोका अर्धशतक, मेहदी हसन मिराज़ ने चटकाएं 3 विकेट, यहां देखें पहले दिन का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड(Credit: X/Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (BAN vs IRE Test Series) के बीच खेले जा रहे दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. जिसके पहले मुकाबले के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है. इस मुकाबले में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन का अंत 270 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर किया. दिन का खेल समाप्त होने तक बैरी मैकार्थी (Barry McCarthy) 21 रन बनाकर नाबाद लौटे. जानिए कब, कहां और कैसे देखें बांग्लादेश बनाम आयरलैंड पहले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण?

आयरलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) और केड कार्माइकल (Cade Carmichael) ने बनाए. स्टर्लिंग ने 76 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 60 रन की तेज़तर्रार पारी खेली, जबकि कार्माइकल ने 129 गेंदों पर 59 रन बनाए. इन दोनों बल्लेबाज़ों ने दूसरे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी कर टीम को शुरुआती झटके से उबारा

.हालांकि, जैसे ही यह साझेदारी टूटी, आयरलैंड की पारी बिखरने लगी। कप्तान एंड्रयू बालबर्नी (Andrew Balbirnie) बिना खाता खोले ही आउट हो गए. हैरी टेक्टर (Harry Tector) भी केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद कर्टिस कैंफर (Curtis Campher) ने 44 रन (94 गेंद, 4 चौके, 2 छक्के) की उपयोगी पारी खेली और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया. विकेटकीपर बल्लेबाज़ लोरकन टकर (Lorcan Tucker) ने 41 रन (80 गेंद, 3 चौके, 2 छक्के) बनाकर अहम योगदान दिया, लेकिन आयरलैंड का मध्यक्रम लगातार बांग्लादेश के स्पिन जाल में फंसता गया.

बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 23 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके अलावा युवा बाएं हाथ के स्पिनर हसन मुराद (Hasan Murad) ने 20 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. ताइजुल इस्लाम (Taijul Islam) और नाहिद राणा (Nahid Rana) को एक-एक सफलता मिली, जबकि तेज़ गेंदबाज़ हसन महमूद (Hasan Mahmud) ने शुरुआती झटका देकर दबाव बनाया.

पहले दिन के खेल के अंत तक आयरलैंड की स्थिति थोड़ी कमजोर जरूर लग रही है, लेकिन निचले क्रम ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है. फिलहाल स्कोरबोर्ड पर 270/8 रन हैं और दूसरी पारी में अगर निचला क्रम थोड़ी और साझेदारी कर देता है, तो बांग्लादेश को चुनौती मिल सकती है.

सिलहट की पिच पारंपरिक रूप से स्पिनरों को मदद करती है, और पहले दिन से ही बॉल टर्न होती दिखाई दी. इससे आने वाले दिनों में बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहेगा. अब दूसरे दिन बांग्लादेश की नज़र मजबूत शुरुआत पर होगी. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (Najmul Hossain Shanto) और सलामी बल्लेबाज़ शादमान इस्लाम (Shadman Islam) पर टीम को ठोस ओपनिंग देने की जिम्मेदारी होगी.