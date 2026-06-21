IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Winner Prediction: क्या दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत की हैट्रिक लगाएगा भारत? मुकाबले से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 Match Winner Prediction: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी जीत हासिल कर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Old Trafford Stadium Pitch Report: ओल्ड ट्रैफर्ड में बरसेंगे रन या गेंदबाज मचाएंगे कहर? भारत-दक्षिण अफ्रीका मुकाबले से पहले जानें पिच का हाल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला टी-20 विश्व कप का यह अहम मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत को हराकर टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड (IND-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 11 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 मुकाबलों में सफलता मिली है. वहीं 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका. हालांकि अप्रैल 2026 में खेली गई द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4-1 से हराया था. ऐसे में प्रोटियाज टीम का मनोबल काफी ऊंचा रहेगा.

भारतीय टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अहम भूमिका निभा सकती हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल पर नजरें रहेंगी. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम लॉरा वोल्वार्ड्ट, सुने लुस, मरिजाने कप्प और एनेरी डर्कसेन के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा टीम की प्रमुख हथियार होंगी.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और स्विंग मिल सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में सावधानी बरतनी होगी. एक बार सेट होने के बाद बल्लेबाज तेजी से रन बना सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 154 से 164 रन के बीच रहता है.

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, शफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉरा वोल्वार्ड्ट, मरिजाने कप्प और नॉनकुलुलेको म्लाबा अहम भूमिका निभा सकती हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. हरमनप्रीत कौर और शबनिम इस्माइल के बीच की टक्कर काफी रोमांचक हो सकती है. वहीं शफाली वर्मा और नॉनकुलुलेको म्लाबा के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा लॉरा वोल्वार्ड्ट और श्री चरणी की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (IND-W vs SA-W Match Winner Prediction)

भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और उसने टूर्नामेंट में लगातार दो मुकाबले जीते हैं. स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को संतुलन प्रदान करती है. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के पास भी लॉरा वोल्वार्ड्ट, मरिजाने कप्प और शबनिम इस्माइल जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं. हालांकि मौजूदा फॉर्म, टीम संतुलन और टूर्नामेंट में प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. फिर भी दक्षिण अफ्रीका को हल्के में नहीं लिया जा सकता और मुकाबला काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है.

भारत की जीत की संभावना: 55%

दक्षिण अफ्रीका की जीत की संभावना: 45%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs SA-W Playing XI Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड और नंदनी शर्मा.

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मरिजाने कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीकी महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.