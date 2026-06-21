IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Key Players To Watch Out: महिला टी-20 विश्व कप में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 Key Players To Watch: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी जीत हासिल कर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला टी-20 विश्व कप का यह अहम मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत को हराकर टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड (IND-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 11 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 मुकाबलों में सफलता मिली है. वहीं 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका. हालांकि अप्रैल 2026 में खेली गई द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4-1 से हराया था. ऐसे में प्रोटियाज टीम का मनोबल काफी ऊंचा रहेगा.

भारतीय टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अहम भूमिका निभा सकती हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल पर नजरें रहेंगी. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम लॉरा वोल्वार्ड्ट, सुने लुस, मरिजाने कप्प और एनेरी डर्कसेन के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा टीम की प्रमुख हथियार होंगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND-W vs SA-W Key Players To Watch)

भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकती हैं. उन्होंने पिछले 9 मैचों में 301 रन बनाए हैं और शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं. सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा भी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल सकती हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दक्षिण अफ्रीका की ओर से कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट पर सभी की नजरें रहेंगी. उन्होंने पिछले 10 मैचों में 438 रन बनाए हैं और टीम की बल्लेबाजी की धुरी हैं. मरिजाने कप्प अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत के लिए खतरा बन सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा अहम भूमिका निभा सकती हैं.

भारत की टीम बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर पर काफी हद तक निर्भर करेगी. वहीं दीप्ति शर्मा बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने का दम रखती हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम में लॉरा वोल्वार्ड्ट, सुने लुस और एनेरी डर्कसेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs SA-W Playing XI Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड और नंदनी शर्मा.

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मरिजाने कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीकी महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.