India Women vs South Africa Women T20I Stats: महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत और दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team T20I Stats: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी जीत हासिल कर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला टी-20 विश्व कप का यह अहम मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत को हराकर टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड (IND-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 11 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 मुकाबलों में सफलता मिली है. वहीं 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका. हालांकि अप्रैल 2026 में खेली गई द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4-1 से हराया था. ऐसे में प्रोटियाज टीम का मनोबल काफी ऊंचा रहेगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 अंतरराष्ट्रीय आंकड़े (IND-W vs SA-W T20I Stats)

कुल मैच: 24

भारत की जीत: 11

दक्षिण अफ्रीका की जीत: 10

बेनतीजा मैच: 3

भारत का सर्वोच्च स्कोर: 188 रन

दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च स्कोर: 189 रन

भारत की सबसे बड़ी जीत: 54 रन

दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जीत: 7 विकेट

भारतीय टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अहम भूमिका निभा सकती हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल पर नजरें रहेंगी. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम लॉरा वोल्वार्ड्ट, सुने लुस, मरिजाने कप्प और एनेरी डर्कसेन के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा टीम की प्रमुख हथियार होंगी.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला टी-20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और स्विंग मिल सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में सावधानी बरतनी होगी. एक बार सेट होने के बाद बल्लेबाज तेजी से रन बना सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 154 से 164 रन के बीच रहता है.

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर पर सभी की नजरें रहेंगी. उन्होंने पिछले 9 मैचों में 43 की औसत से 301 रन बनाए हैं. वहीं शफाली वर्मा ने पिछले 10 मैचों में 143.47 की स्ट्राइक रेट से 264 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी ने पिछले 9 मैचों में 15 विकेट झटके हैं. दक्षिण अफ्रीका की ओर से लॉरा वोल्वार्ड्ट ने पिछले 10 मैचों में 48.67 की औसत से 438 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं.

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर और शफाली वर्मा की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं दीप्ति शर्मा और श्री चरणी गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉरा वोल्वार्ड्ट शानदार फॉर्म में हैं, जबकि नॉनकुलुलेको म्लाबा अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकती हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण उपलब्ध होगा, जबकि जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs SA-W Playing XI Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड और नंदनी शर्मा.

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मरिजाने कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.