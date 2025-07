IND-W vs ENG-W 3rd ODI 2025 Live Streaming: भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला निर्णायक तीसरा वनडे आज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch England Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Live Telecast: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और अंतिम मुकाबला 22 जुलाई(मंगलवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट(Chester-le-Street) के रिवरसाइड ग्राउंड (Riverside Ground) में खेला जाएगा. सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, जिसमें दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबला जीतकर रोमांच बनाए रखा है. पहले वनडे में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला चार विकेट से अपने नाम किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए दीप्ति शर्मा ने 64 गेंदों में नाबाद 62 रन की अहम पारी खेली, जबकि मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छा योगदान दिया. गेंदबाजी में स्नेह राणा ने कसी हुई गेंदबाजी कर इंग्लैंड को खुलकर खेलने नहीं दिया. भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला तीसरे वनडे मुकाबले होगा निर्णायक भिड़त, जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

वहीं, दूसरा वनडे बारिश की भेंट चढ़ गया और मुकाबला डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 24 ओवर में 115 रनों का लक्ष्य तय किया गया. भारत की शुरुआत लड़खड़ाई और टीम 29 ओवरों में 142/8 ही बना सकी. इसके जवाब में इंग्लैंड की ओर से एमी जोन्स ने 46 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को जीत दिलाई. टैमी ब्यूमोंट ने भी 35 गेंदों में 34 रन बनाकर अहम योगदान दिया.

इंग्लैंड महिला बनाम भारतीय महिला तीसरा वनडे 2025 मुकाबला कब और कहा खेला जाएगा?

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 22 जुलाई(मंगलवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में भारतीय समयानुसार 05:30 PM से खेला जाएगा. जिसका टॉस 05:00 PM को होगा. निर्णायक वनडे में भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला होगी काटें की टक्कर, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला तीसरे वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इंग्लैंड महिला बनाम भारतीय महिला टीम तीसरे वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं, जो अपने विभिन्न स्पोर्ट्स चैनलों पर इसका लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध कराएगा. वही, स्ट्रीमिंग संबंधितडिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला तीसरे वनडे 2025 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंग्लैंड महिला बनाम भारतीय महिला मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV और FanCode ऐप या वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसका लाइव स्ट्रीमिंग अपने स्मार्ट टीवी, मोबाइल, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए आपके पास संबंधित प्लेटफॉर्म का वैलिड सब्सक्रिप्शन होना आवश्यक है.