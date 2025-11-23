India vs South Africa, 2nd Test Match Day 2 Weather Update: गुवाहाटी में दूसरे दिन बारिश डालेगी खलल या खेला जाएगा पुरे दिन का खेल? कैसा रहेगा कोलकाता के मौसम का हाल, जानें वेदर रिपोर्ट

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Day 2 Weather Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 30 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. सीरीज का पहला ही मैच हारकर टीम इंडिया इस वक्त बैकफुट पर है. दूसरे दिन का खेल आज यानी 23 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 2nd Test Match Day 2 Live Streaming: थोड़ी देर में शुरू होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे दिन का खेल, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

गुवाहाटी में खेले जा रहे टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन लगभग बराबरी का रहा. दिन का खेल खत्म होने तक तेम्बा बावुमा की टीम ने अपने 6 विकेट खो दिए थे. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका ने 247 रन भी बना लिए हैं. काइल वेरिन नाबाद एक रन और सेनुरन मुथुसामी नाबाद 25 रन स्टंप्स तक क्रीज पर मौजूद थे.

ऐसा रहा पहले दिन का खेल

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने 161 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई. इन दोनों के आउट होने के बाद ट्रिस्टन स्टब्स (49) और बावुमा (41) ने पारी संभाली और दोनों के बीच 84 रन की साझेदारी हुई. हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को बड़ी पारी नहीं खेलने दिया. कुलदीप यादव ने पहले दिन 3 विकेट लिए.

ऐसी रही भारतीय टीम की गेंदबाजी

टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट लेने में काफी मेहनत करनी पड़ी. कुलदीप ने 17 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 48 रन देकर 3 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 17 ओवर गेंदबाजी की और 6 मेडन के साथ 38 रन देकर 1 सफलता पाई. रविंद्र जडेजा ने 12 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 30 रन देकर 1 विकेट लिया. मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट लिया. नितीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को सफलता नहीं मिली.

गुवाहाटी का वेदर रिपोर्ट (Guwahati Weather Update)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा हैं.. आज गुवाहाटी में बारिश की कोई संभावना नहीं है. एक्यूआवेदर के अनुसार रविवार को बारिश के आसार नहीं है. दिन में तापमान 26 से 28 डिग्री रहने के आसार है. यानी प्रत्येक सेशन अपने समय पर शुरू और खत्म हो सकेगा.

