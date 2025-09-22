India vs Pakistan In Asia Cup 2025 Final Scenarios: पहली बार एशिया कप के फाइनल में टकराएगी टीम इंडिया और पाकिस्तान! बन रहे हैं ये दो समीकरण

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 4 का आगाज जीत के साथ किया हैं. एशिया कप के इस सीजन में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार धूल चटाई हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं.

इस मुकाबले में टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई. अभिषेक शर्मा ने मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाए और किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने महज 24 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया.

टीम इंडिया से एशिया कप के सुपर 4 के पहले मुकाबले में हार के बाद भी पाकिस्तान की टीम के फाइनल खेलने की उम्मीदें पूरी तरह से जिंदा है. रविवार को खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा के तूफानी 74 रन की बदौलत टीम इंडिया ने 18.5 ओवर में जीत का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल किया. इस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम भारत से दो बार हार चुकी है और फाइनल में भी टक्कर के समीकरण बैठ रहे हैं.

एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को पहले लीग मुकाबले में टीम इंडिया से हार मिली और फिर सुपर 4 में भी शिकस्त झेलनी पड़ी. टीम इंडिया से लगातार दो मैच में हारने के बाद पाकिस्तान के फैंस टीम इंडिया से एशिया कप का फाइनल मुकाबला देखना चाहते हैं. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल के समीकरण बन तो रहे हैं लेकिन ये सब बाकी टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा.

टीम इंडिया और पाकिस्तान फाइनल का समीकरण (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final)

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाना है. टीम इंडिया का फाइनल मुकाबले में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है साथ ही पाकिस्तान भी फाइनल में जगह बना सकता है. यहां से सीधा समीकरण ये है कि पाकिस्तान की टीम अपने अगले दोनों मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश को हराए और दुआ करे की टीम इंडिया भी अपने दोनों मुकाबले जीत जाए. फिलहाल बांग्लादेश के पास श्रीलंका पर जीत के बाद 2 अंक हैं. अगर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान और टीम इंडिया से हार जाता है तो उसके दो पॉइंट्स ही रहेंगे. उधर पाकिस्तान अगले दो मैच में जीत से चार पॉइंट्स पर पहुंच जाएगा. श्रीलंका पहला मैच हार चुका है और अगर सुपर 4 के बाकी दोनों मुकाबले भी हार जाए तो पाकिस्तान सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगा.

अब दूसरे समीकरण के बारे में समझते हैं. पाकिस्तान को फाइनल में जगह बनानी है तो उसे बांग्लादेश को हर हाल में हराना होगा और टीम इंडिया भी बांग्लादेश को हरा दें. क्योंकि श्रीलंका से हारकर भी नेट रन रेट के आधार पर पाकिस्तान की टीम फाइनल में जा सकती है लेकिन बांग्लादेश की एक जीत और पाकिस्तान की एक हार का मतलब होगा कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

एशिया कप के फाइनल में कभी नहीं भिड़ी हैं टीम इंडिया और पाकिस्तान (How IND vs PAK Can Happen Final)

बता दें कि टीम इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप की शुरुआत से ही आपस में मैच खेल रहे हैं. दोनों के बीच इस टूर्नामेंट वनडे और टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों को मिलकर कुल 21 मैच खेले गए हैं. लेकिन कभी भी दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला नहीं खेला गया है. इस सीजन में शायद फैंस को दोनों टीमों के बीच फाइनल देखने का मौका मिल जाए. ऐसा तब हो सकता हैं जब पाकिस्तान अपने अगले दो मैच जीत गया और टीम इंडिया ने भी एक या दो मुकाबलों में जीत हासिल की, तो तीसरी बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.