India vs Australia, ICC Champions Trophy 2025 1st Semi-Final Scorecard: ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को दिया 265 रनों का टारगेट, स्टीवन स्मिथ और एलेक्स कैरी ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 1st Semi-Final Scorecard: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 4 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया लीग स्टेज के सभी मुकाबले जीतकर आ रहीं हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. सेमीफाइनल मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने टीम में दो बदलाव किया है. मैथ्यू शॉर्ट की जगह कूपर कोनोली, स्पेंसर जॉनसन की जगह तनवीर संघा को मौका मिला हैं. टीम इंडिया ने अपने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया हैं. यह भी पढ़ें: India vs Australia, ICC Champions Trophy 2025 1st Semi-Final Live Score Update: ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा नौवां बड़ा झटका, नाथन एलिस हुए आउट

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Innings Break!

A fine bowling performance from #TeamIndia as Australia are all out for 2⃣6⃣4⃣

Over to our batters 🙌

Scorecard ▶️ https://t.co/HYAJl7biEo#INDvAUS | #ChampionsTrophy pic.twitter.com/79GlEOnuB1

— BCCI (@BCCI) March 4, 2025