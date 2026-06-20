India vs Afghanistan Dream11 Prediction, 3rd ODI Match: चेन्नई में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगा महामुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी टीम

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Dream11 Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में भारतीय टीम 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब उसकी नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं अफगानिस्तान की अगुवाई हशमतुल्लाह शाहिदी कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत और अफगानिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत ने दूसरे वनडे में 402 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया था. शुभमन गिल और ईशान किशन शानदार फॉर्म में हैं, जबकि युवा गेंदबाज गुरनूर बरार ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है. दूसरी तरफ अफगानिस्तान को अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. अनुभवी राशिद खान और नंगेयालिया खरोटी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाले फैंस के लिए सही खिलाड़ियों का चयन काफी अहम होगा. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है. भारत ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. अफगानिस्तान अभी तक भारत के खिलाफ वनडे में जीत दर्ज नहीं कर पाया है.

भारत बनाम अफगानिस्तान पिच रिपोर्ट (IND vs AFG Pitch Report)

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनरों की भूमिका अहम होती जाएगी. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा.

भारत बनाम अफगानिस्तान ड्रीम11 टीम सुझाव (IND vs AFG Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: ईशान किशन, रहमानुल्लाह गुरबाज

बल्लेबाज: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह

ऑलराउंडर: वाशिंगटन सुंदर, राशिद खान

गेंदबाज: कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह

कप्तान (Captain): शुभमन गिल

उपकप्तान (Vice Captain): राशिद खान.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (IND vs AFG Top Fantasy Picks)

शुभमन गिल इस सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं और पिछले मुकाबले में 154 रन की पारी खेल चुके हैं. ईशान किशन ने भी शतक लगाकर अपनी लय साबित की है. राशिद खान बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गुरनूर बरार ने दो मैचों में 6 विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया है. कुलदीप यादव भी चेन्नई की स्पिन मददगार पिच पर बड़ा असर छोड़ सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दारविश रसूली, राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.