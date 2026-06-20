India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Chennai Weather Update: चेन्नई में आज बारिश बिगाड़ेगी खेल या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? तीसरे वनडे से पहले जानें मौसम का हाल

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India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Chennai Weather Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. ऐसे में टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने की कोशिश करेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Live Streaming In India: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा भारत, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारतीय टीम ने इस सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें कप्तान शुभमन गिल ने 154 रनों की शानदार पारी खेली थी. वहीं ईशान किशन ने भी शतक जड़कर अपनी फॉर्म का परिचय दिया था. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाज पिछले मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए थे. हालांकि अनुभवी राशिद खान और नंगेयालिया खरोटी से टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहली बार कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली जा रही है. भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है. ऐसे में सीरीज का आखिरी मुकाबला भी रोमांचक होने की उम्मीद है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला है. भारत ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला नहीं जीत सकी है.

भारत की टीम के लिए शुभमन गिल, ईशान किशन और गुरनूर बरार शानदार फॉर्म में हैं. गिल ने इस सीरीज की दो पारियों में 238 रन बनाए हैं. वहीं गुरनूर बरार ने दो मैचों में छह विकेट झटके हैं. अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और नंगेयालिया खरोटी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (MA Chidambaram Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी सहायता मिल सकती है. यह विकेट सूखी और सख्त रहती है, जो मैच आगे बढ़ने के साथ धीमी हो जाती है. अब तक यहां 28 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है.

चेन्नई का मौसम (Chennai Weather Update)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार मुकाबले के दिन दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि रात में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिन और रात दोनों समय आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. इसके अलावा बारिश की 55 प्रतिशत संभावना जताई गई है. ऐसे में मुकाबले के दौरान मौसम कुछ हद तक खेल में बाधा डाल सकता है.

भारत के लिए शुभमन गिल और ईशान किशन की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गुरनूर बरार और कुलदीप यादव गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. अफगानिस्तान के लिए राशिद खान और नंगेयालिया खरोटी सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दारविश रसूली, राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.