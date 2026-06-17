IND-W vs NED-W, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Winner Prediction: महिला टी20 विश्व कप में जीत की लय बरकरार रख पाएगी भारत, या नीदरलैंड करेगी बड़ा उलटफेर? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Winner Prediction: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) की अगुवाई वाली नीदरलैंड महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारतीय महिला टीम इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. टीम के पास अनुभव और संतुलन दोनों मौजूद हैं. स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर जैसे बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम अपनी कप्तान बैबेट डी लीडे और हीदर सीजर्स के प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करेगी.

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम है. भारत लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगा, जबकि नीदरलैंड की टीम टूर्नामेंट में पहली सफलता हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला हेड टू हेड (IND-W vs NED-W Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगी.

हेडिंग्ले स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Headingley Stadium Pitch Report)

भारत महिला और नीदरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला हेडिंग्ले स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से स्विंग और उछाल मिलने की संभावना रहती है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा. हालांकि समय के साथ बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है. ऐसे में एक संतुलित और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें (IND-W vs NED-W Key Players)

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा अहम खिलाड़ी होंगी. हरमनप्रीत ने पिछले 9 मैचों में 291 रन बनाए हैं, जबकि मंधाना ने पिछले 8 मुकाबलों में 252 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में श्री चरणी ने पिछले 9 मैचों में 14 विकेट झटके हैं.

नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे सबसे बड़ी उम्मीद होंगी. उन्होंने पिछले 10 मैचों में 237 रन बनाए हैं. वहीं हीदर सीजर्स गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं, जिन्होंने पिछले 9 मैचों में 9 विकेट हासिल किए हैं.

ये टीम मार सकती है बाजी (IND-W vs NED-W Match Winner Prediction)

भारतीय महिला टीम इस मुकाबले में स्पष्ट रूप से मजबूत नजर आती है. टीम के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव, मजबूत बल्लेबाजी क्रम और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम में प्रतिभाशाली खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंटों में अनुभव की कमी उन्हें परेशान कर सकती है. मौजूदा फॉर्म, टीम संयोजन और खिलाड़ियों के अनुभव को देखते हुए भारत का पलड़ा काफी भारी नजर आता है.

भारत महिला की जीत की संभावना: 85%

नीदरलैंड महिला की जीत की संभावना: 15%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs NED-W Women's T20 World Cup 2026 Match Playing Prediction)

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड.

नीदरलैंड महिला: हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर, बैबेट डी लीडे (कप्तान और विकेटकीपर), स्टर्रे कालिस, रॉबिन रिजके, सान्या खुराना, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, आइरिस जविलिंग, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीजर्स और इसाबेल वोनिंग.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.