IND vs AFG, Only Test Match Day 2 Preview: मुल्लांपुर में दूसरे दिन अफगानिस्तान के गेंदबाज करेंगे वापसी या भारतीय बल्लेबाजों का होगा बोलबाला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Day 2 Preview Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium), मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 368 रन बना लिए थे. टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत रही. उपकप्तान केएल राहुल (100) और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली. दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत (50*) और गिल (103*) नाबाद थे. अफगानिस्तान की गेंदबाजी और फील्डिंग बेहद खराब रही. आज यानी 7 जून को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में मैदान में उतरी है, जबकि अफगानिस्तान की कमान हश्मतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) संभाल रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, Only Test Day 1 Stumps: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दिन टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत, ऐसा रहा पहले दिन का खेल

ऐसा रहा पहले दिन का खेल

मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि, भारत को पहला झटका यशस्वी जायसवाल (24) के रूप में जल्दी लग गया. इसके बाद अफगानिस्तान के फील्डरों ने केएल राहुल और साई सुदर्शन को कई जीवनदान दिए, जिसका दोनों बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया. राहुल और सुदर्शन ने दूसरे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी कर टीम को संभाला. सुदर्शन के आउट होने के बाद गिल ने मोर्चा संभाला और तेजी से रन बनाए. दिन के अंतिम सत्र में ऋषभ पंत ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारत को 350 रन के पार पहुंचाया. अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सैफी ने 2 विकेट अपने नाम किए.

केएल राहुल ने जड़ा 12वां टेस्ट शतक

केएल राहुल ने 165 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 100 रन बनाए. केएल राहुल ने अपना शतक 164 गेंदों में पूरा किया. यह केएल राहुल के टेस्ट करियर का 12वां और अफगानिस्तान के खिलाफ पहला शतक रहा. केएल राहुल ने साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 139 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई. इसके बाद उन्होंने गिल के साथ भी 67 रन जोड़े. राहुल के अब टेस्ट क्रिकेट में 68 मैचों की 119 पारियों में 4,153 से ज्यादा रन हो गए हैं.

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पूरे किए 9,000 रन

केएल राहुल ने अपनी पारी का तीसरा रन बनाते ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 9,000 रन पूरे कर लिए. केएल राहुल ने 121वें प्रथम श्रेणी मैच की 210वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की. इस प्रारूप में उनके नाम 26 शतक और 42 अर्धशतक दर्ज हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 337 रन रहा है. घरेलू क्रिकेट में राहुल कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसके अलावा लिस्ट-A क्रिकेट में भी उनके नाम 148 मैचों में 5,430 रन दर्ज हैं.

शुभमन गिल ने खेली शानदार कप्तानी पारी

शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में जिम्मेदारी निभाते हुए नाबाद 103 रन बनाए. शुभमन गिल ने अपना शतक 138 गेंदों में पूरा किया. उनकी पारी में 11 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. यह शुभमन गिल के टेस्ट करियर का 11वां और अफगानिस्तान के खिलाफ पहला शतक है. इस मुकाबले में गिल ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 1,000 रन पूरे करने का भी कारनामा किया. बतौर कप्तान शुभमन गिल के अब नौ टेस्ट मैचों में 1,040 से अधिक रन हो गए हैं.

शतक से चूके साई सुदर्शन

साई सुदर्शन ने 104 गेंदों में 81 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 13 चौके शामिल रहे. उन्होंने 67 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था, लेकिन शतक बनाने से चूक गए. यह उनके टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक रहा. उन्होंने अब तक 7 टेस्ट मैचों की 12 पारियों में 383 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 87 रन रहा है.

ऋषभ पंत ने भी लगाया अर्धशतक

ऋषभ पंत दिन का खेल समाप्त होने तक 70 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए. उनकी स्ट्राइक रेट 71.43 की रही. यह उनके टेस्ट करियर का 19वां अर्धशतक है. पंत दूसरे दिन भारत के स्कोर को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे.

महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जा रहा हैं. मुल्लांपुर की पिच पारंपरिक काली मिट्टी की बजाय रेत आधारित तैयार की गई है. ऐसे में यहां स्पिनरों की तुलना में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने की संभावना है. हालांकि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए यहां समान अवसर रहते हैं. बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ा समय बिताने के बाद रन बनाने में आसानी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश की संभावना 25 प्रतिशत है.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND vs AFG Key Players To Watch Out): भारत के लिए शुभमन गिल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरजई अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): ऋषभ पंत और कैस अहमद के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं शुभमन गिल और मोहम्मद सलीम सफी के बीच मुकाबला भी दिलचस्प रहेगा. इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद सिराज की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG Only Test Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से 10 जून तक महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. आज यानी 7 जून को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG Only Test Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबले का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स-18 नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG Only Test Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.