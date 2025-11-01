ICC Women’s ODI World Cup 2025 Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, भारतीय महिला टीम इतिहास रचने से महज एक कदम दूर

भारतीय महिला टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's World Cup 2025 Final Match: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का विजेता आज मिल जाएगा. इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज यानी 1 नवंबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. टीम इंडिया चार जीत और तीन हार के साथ फाइनल में पहुंची है. दक्षिण अफ्रीका की टीम छह जीत और दो हार के साथ खिताबी मुकाबले में पहुंची है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Nepal vs United States of America, 89th Match Dubai Pitch Report And Weather Update: रोमांचक मुकाबले में यूएसए के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या नेपाल के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें दुबई की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

लीग चरण में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों ने नॉकआउट में अपनी-अपनी कहानी लिखी है. टीम इंडिया ने नवी मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के रथ को चौंका दिया, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हराया था. अब, दोनों टीमें अपने पहले विश्व खिताब की तलाश में हैं, रविवार को डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में एक ब्लॉकबस्टर समापन के लिए मंच तैयार है.

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अब तक छह बारआमने-सामने हुई हैं, जिनमें मुकाबला बराबरी का रहा है. दोनों ही टीमों ने तीन-तीन मैचों में जीत दर्ज की है. मौजूद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों के बीच हुई मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका टीम ने तीन विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में फाइनल मुकाबले में वह मानसिक मजबूती के साथ उतरेगी. दूसरी ओर भारतीय टीम अपने ओवरऑल प्रदर्शन को देखते हुए राहत महसूस कर सकती है.

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND W vs SA W ODI Head To Head Record)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 34 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसी तरह एक मुकाबला अनिर्णित रहा है. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में सभी में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है.

इस बार टूर्नामेंट को नया विश्व विजेता मिलना तय है. इससे पहले ये जानते हैं कि भारतीय महिला टीम ने अब तक कितनी बार फाइनल में जगह बनाई है. चलिए जानते हैं कि टीम इंडिया के आंकड़े क्या कहते हैं.

2 बार फाइनल खेल चुकी है टीम इंडिया

बता दें कि अब तक 12 महिला वनडे वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं. इसमें टीम इंडिया एक भी बार चैंपियन नहीं बनी, लेकिन टीम इंडिया ने दो बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई. ऐसे में ये तीसरा मौका होगा, जब टीम इंडिया फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगी. टीम इंडिया ने साल 2005 में पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी.

वहां टीम इंडिया का फाइनल में सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था और टीम इंडिया 98 रन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. वहीं, दूसरी बार टीम इंडिया ने साल 2017 में फाइनल तक का सफर तय किया था, जहां नौ रनों से हारकर टीम ट्रॉफी जीतने से चूक गई थी.

पहली बार फाइनल खेलेगी दक्षिण अफ्रीका

जहां, एक तरफ टीम इंडिया ने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 में तीसरी बार फाइनल खेलने उतरेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए ये पहला मौका होगा. दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर पहली बार फाइनल में जगह पक्की की.

इस बार मिलेगा नया विजेता

इस बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप को एक नया विजेता मिलेगा. पहली बार इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल अपनी जगह नहीं बना पाई है. इन दोनों टीमों ने पिछले सभी 11 खिताब अपने बीच साझा किए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने 7 खिताब (साल 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013, 2022) जीते हैं.

इंग्लैंड ने 4 (साल 1973, 1993, 2009, 2017) पर दावा किया है.

न्यूजीलैंड एकमात्र अन्य विजेता है, जिसने साल 2000 में एक बार जीत हासिल की थी. अब, टीम इंडिया या दक्षिण अफ्रीका इस खास क्लब में शामिल होंगे.