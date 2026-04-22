HYK vs MUL, PSL 2026 33rd Match Pitch And Weather Report: नेशनल स्टेडियम कराची में बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले या गेंदबाज दिखाएंगे कमाल, मैच से पहले जानें पिच और मौसम का हाल

नेशनल स्टेडियम कराची (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans, Pakistan Super League 2026 33rd Match Pitch And Weather Report: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का रोमांच जारी है. पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का 33वां मुकाबला आज यानी 22 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समेन बनाम मुल्तान सुल्तान्स (HYK vs MUL) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम (National Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिहाज से यह मुकाबला काफी अहम है. हैदराबाद किंग्समेन ने इस सीजन में 7 मैचों में 3 जीत दर्ज की है और टीम लगातार तीन जीत के बाद शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स 8 मैचों में 6 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष टीमों में शामिल है और टीम जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी. यह भी पढ़ें: LSG vs RR, IPL 2026 32nd Match Preview: इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

हैदराबाद किंग्समेन ने टूर्नामेंट की खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी की है. टीम ने लगातार तीन मुकाबले जीतकर आत्मविश्वास हासिल किया है और अब इस मुकाबले में भी जीत दर्ज करना चाहेगी. कप्तान मार्नस लाबुशेन से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस सीजन बेहद संतुलित नजर आ रही है और टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

साहिबजादा फरहान इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने 6 पारियों में 249 रन बनाए हैं. वहीं हैदराबाद किंग्समेन के गेंदबाज मोहम्मद अली भी अच्छी लय में हैं और 6 मैचों में 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. नेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद मिलती है और अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं. हालांकि मैच के दौरान ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजों को परेशानी हो सकती है.

हैदराबाद किंग्समेन और मुल्तान सुल्तान्स हेड टू हेड (HYK vs MUL Head To Head)

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (PSL 2026) में हैदराबाद किंग्समेन और मुल्तान सुल्तान्स के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है. दोनों टीमों की भिड़ंत अभी नई है, लेकिन पिछले मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे उन्हें इस मैच में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है. हालांकि, हैदराबाद किंग्समेन की टीम ने उस हार के बाद अपने खेल में काफी सुधार किया है. टीम की बल्लेबाजी गहराई पहले से मजबूत हुई है और खिलाड़ी अब मैच की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं. ऐसे में इस बार मुकाबला पहले जैसा एकतरफा होने की संभावना कम है और दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

नेशनल स्टेडियम, कराची की पिच रिपोर्ट (National Stadium Pitch Report)

नेशनल स्टेडियम, कराची की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं. इस मुकाबले में भी हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है और पहली पारी का स्कोर 170 से 190 रन के बीच रह सकता है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और बाउंस मिल सकती है, खासकर नई गेंद से. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी आसान होती जाती है. स्पिन गेंदबाजों को मिडिल ओवर्स में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन सेट बल्लेबाज उन पर हावी हो सकते हैं. दूसरी पारी में ओस बड़ा फैक्टर बन सकती है, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

कराची का मौसम (Karachi Weather Report)

मैच के दिन कराची का मौसम गर्म लेकिन साफ रहने की उम्मीद है. शाम के समय तापमान थोड़ा गिरकर खिलाड़ियों के लिए खेलने के अनुकूल हो जाएगा, लेकिन नमी (humidity) खिलाड़ियों को चुनौती दे सकती है. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे फैंस को पूरा मैच बिना किसी रुकावट के देखने को मिलेगा. कुल मिलाकर मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल रहेगा और एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (HYK vs MUL 33rd T20 Match Playing Prediction)

हैदराबाद किंग्समेन: माज सादाकत, सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), मार्नस लाबुशेन (कप्तान), कुसल परेरा, ग्लेन मैक्सवेल, इरफान खान, हसन खान, हुनैन शाह, आसिफ महमूद, मोहम्मद अली.

मुल्तान सुल्तान्स: साहिबजादा फरहान, स्टीवन स्मिथ, एश्टन टर्नर (कप्तान), शान मसूद, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद इमरान, अराफात मिन्हास, पीटर सिडल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोमिन कमर.

नोट: हैदराबाद किंग्समेन क्रिकेट टीम बनाम मुल्तान सुल्तान्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.