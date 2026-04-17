GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Live Toss And Scorecard: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 25th Match Live Toss And Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 25वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा है. गुजरात टाइटंस की टीम अपने पिछले मुकाबलों में मिली जीत के बाद इस मैच में भी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी खराब फॉर्म को पीछे छोड़कर वापसी करना चाहेगी. दोनों टीमों का इस सीजन में यह अहम मुकाबला है. इस मैच में दोनों ही टीमें शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल करना चाहेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: GT vs KKR, IPL 2026 25th Match Ahmedabad Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs KKR 25th T20 Match Playing)

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा.

कोलकाता नाइट राइडर्स: टिम सीफर्ट, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी.

गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Gujarat Titans Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team Match Scorecard)

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 25वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें गुजरात टाइटंस ने 3 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 मुकाबले में जीत मिली है. एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है. ऐसे में गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

गुजरात टाइटंस की टीम इस सीजन में संतुलित प्रदर्शन कर रही है. टीम के पास शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे शानदार बल्लेबाज हैं. मिडिल ऑर्डर में राहुल तेवतिया और ग्लेन फिलिप्स टीम को मजबूती देते हैं. वहीं, गेंदबाजी में राशिद खान और मोहम्मद सिराज अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.