Fact Check: क्या टी20 कप्तानी छिनने के बाद सूर्यकुमार यादव ने लिया संन्यास? जानिए वायरल दावे की सच्चाई

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

Has Suryakumar Yadav Announced His Retirement After Being Removed As India T20I Captain? भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, यह दावा पूरी तरह से फर्जी निकला है. दरअसल, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम का ऐलान किया, जिसमें सूर्यकुमार यादव को न केवल कप्तानी से हटाया गया बल्कि टीम में भी जगह नहीं मिली. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके संन्यास की अफवाह फैलने लगी. India vs England T20I Series 2026 Schedule: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर उतरेगा भारत, जानें 5 टी20 मैचों का पूरा शेड्यूल

फर्जी पोस्ट से फैली अफवाह

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि सूर्यकुमार यादव ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने का फैसला किया है. पोस्ट में लिखा गया था कि भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और अब वह अपने करियर को विराम दे रहे हैं.

हालांकि, जांच में सामने आया कि यह पोस्ट सूर्यकुमार यादव के आधिकारिक अकाउंट से नहीं किया गया था. वायरल पोस्ट एक पैरोडी अकाउंट से साझा किया गया था, जिसने हजारों क्रिकेट प्रशंसकों को भ्रमित कर दिया.

आधिकारिक अकाउंट से नहीं हुआ कोई ऐलान

सूर्यकुमार यादव का आधिकारिक और सत्यापित X अकाउंट @surya_14kumar है. उन्होंने अपने किसी भी आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संन्यास की घोषणा नहीं की है.

इसके उलट, सूर्यकुमार ने भारतीय टीम के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को शुभकामनाएं दी हैं और आगामी चुनौतियों के लिए टीम का समर्थन किया है.

🚨 Former Indian Captain Surya Kumar Yadav has announced his international retirement 🚨 pic.twitter.com/KZTi3q26GB — Parv 🚩 (@ParvCryEmoji) June 6, 2026

कप्तानी और टीम से बाहर होने के बाद बढ़ीं चर्चाएं

मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने हाल ही में घोषणा की थी कि श्रेयस अय्यर भारत के नए टी20 कप्तान होंगे. इसी फैसले के बाद सूर्यकुमार यादव को लेकर अटकलों का दौर शुरू हुआ. हालांकि, चयन समिति का मानना है कि टीम प्रबंधन अगले टी20 विश्व कप चक्र को ध्यान में रखते हुए नई दिशा में आगे बढ़ना चाहता है. यही वजह है कि टीम में बदलाव किए गए हैं.

अभी भी सक्रिय क्रिकेट खेल रहे हैं सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव ने संन्यास नहीं लिया है और वह फिलहाल टी20 लीग मुंबई 2026 में ट्रायम्फ नाइट्स एमएनई की कप्तानी करते हुए खेल रहे हैं. ऐसे में उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की खबर पूरी तरह गलत और भ्रामक है.

निष्कर्ष: सूर्यकुमार यादव के संन्यास लेने का दावा फर्जी (Fake) है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का कोई ऐलान नहीं किया है और वह अभी भी सक्रिय क्रिकेटर हैं.