England Women vs Sri Lanka Women, T20 World Cup 2026 1st Match Live Toss And Scorecard: एजबेस्टन में श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड और श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 1st Match Live Toss And Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (ENG-W vs SL-W) के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला आज यानी 12 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड (Edgbaston Cricket Ground) में खेला जा रहा है. महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज इसी मुकाबले से हो रहा है. मेजबान इंग्लैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम भी हालिया शानदार फॉर्म को बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरी है. इंग्लैंड महिला टीम की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रही हैं. जबकि, श्रीलंका महिला टीम की कमान चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) के कंधों पर है. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापथु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: England Women vs Sri Lanka Women, T20 World Cup 2026 1st Match Key Players To Watch Out: महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें, अकेले दम पर बदल सकते हैं मैच का रुख

एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs SL-W Match Playing)

इंग्लैंड महिला: एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), ऐलिस कैप्सी, हीदर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनिएल गिब्सन, शार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

श्रीलंका महिला: विश्मी गुणारत्ने, चमारी अथापथ्थु (कप्तान), इमेशा दुलानी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यंगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, मालकी मदारा, मिथाली अयोध्या.

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women Cricket Team vs Sri Lanka Women Cricket Team Match Scorecard)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम को दो मुकाबलों में जीत मिली है. महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमों की दो बार भिड़ंत हुई है और दोनों बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है. ऐसे में इस मुकाबले में भी इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

इंग्लैंड महिला टीम में नेट साइवर-ब्रंट, सोफिया डंकली और हीदर नाइट जैसी अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम में चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

एजबेस्टन की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल मिलने की संभावना है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान होती जाएगी. स्पिनरों को भी मध्य ओवरों में मदद मिल सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.