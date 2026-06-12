England Women vs Sri Lanka Women, T20 World Cup 2026 1st Match Key Players To Watch Out: महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें, अकेले दम पर बदल सकते हैं मैच का रुख

इंग्लैंड और श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 1st Match Key Players To Watch: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला आज यानी 12 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड (Edgbaston Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज इसी मुकाबले से होगा. मेजबान इंग्लैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगा. कप्तान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) चोट से वापसी कर चुकी हैं और टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी. वहीं चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) की अगुवाई में श्रीलंका महिला टीम भी शानदार फॉर्म में है और अभ्यास मैचों में लगातार दो जीत दर्ज कर चुकी है. यह भी पढ़ें: ENG W vs SL W, ICC T20 World Cup 2026 1st Match Preview: महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में भिड़ेंगी इंग्लैंड और श्रीलंका, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

इंग्लैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद है और हाल ही में भारत महिला टीम को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम छठे स्थान पर है और उसने हाल ही में बांग्लादेश महिला टीम को टी20 सीरीज में 3-0 से मात दी थी. दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं और श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 मुकाबलों में जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का उद्घाटन मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (ENG-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका की टीम को दो मैचों में सफलता मिली है. महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमों की दो बार भिड़ंत हुई है और दोनों बार इंग्लैंड ने जीत हासिल की है.

इंग्लैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. बल्लेबाजी में डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, नेट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका की उम्मीदें चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी पर टिकी होंगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (ENG-W vs SL-W Key Players To Watch)

इंग्लैंड महिला टीम के लिए कप्तान नेट साइवर-ब्रंट सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकती हैं. वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. इसके अलावा सोफिया डंकली से टीम को तेज शुरुआत की उम्मीद होगी, जबकि अनुभवी स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन मध्य ओवरों में विकेट निकालकर श्रीलंका पर दबाव बना सकती हैं.

श्रीलंका महिला टीम की बात करें तो कप्तान चमारी अथापथु सबसे बड़ी मैच विनर हैं. वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकती हैं. हर्षिता समरविक्रमा हाल के समय में शानदार फॉर्म में रही हैं और उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं कविशा दिलहारी ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर टीम के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकती हैं.

इंग्लैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में डैनी वायट-हॉज, नेट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं.

दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम के पास भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं. चमारी अथापथु और हर्षिता समरविक्रमा बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि कविशा दिलहारी और सुगंदिका कुमारी गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs SL-W Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर.

श्रीलंका महिला: चमारी अथापथु (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका डी सिल्वा, हसिनी परेरा (विकेटकीपर), सुगंदिका कुमारी, माल्की मदारा, मिथाली अयोध्या और निमाशा मीपागे.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.