England Women vs Sri Lanka Women, T20 World Cup 2026 1st Match Live Score Update: महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच रोमांचक जंग, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

इंग्लैंड और श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 1st Match Live Scorecard Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला आज यानी 12 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड (Edgbaston Cricket Ground) में खेला जा रहा है. महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज इसी मुकाबले से हो रहा है. मेजबान इंग्लैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम भी हालिया शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरी है. इंग्लैंड महिला टीम की कप्तानी नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रही हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम की कमान चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: England Women vs Sri Lanka Women, T20 World Cup 2026 1st Match Key Players To Watch Out: महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें, अकेले दम पर बदल सकते हैं मैच का रुख

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. इंग्लैंड की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत दर्ज करना चाहेगी. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम अपने हालिया शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए उलटफेर करने की कोशिश करेगी. दोनों टीमों के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women Cricket Team vs Sri Lanka Women Cricket Team Match Scorecard)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम को दो मुकाबलों में जीत मिली है. महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमों की दो बार भिड़ंत हुई है और दोनों बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आता है.

इंग्लैंड महिला टीम में नेट साइवर-ब्रंट, सोफिया डंकली और हीदर नाइट जैसी अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ श्रीलंका महिला टीम में चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में सुगंदिका कुमारी और माल्की मदारा टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं.

एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड की पिच इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल मिलने की संभावना है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो सकती है. स्पिन गेंदबाजों को भी बीच के ओवरों में मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में दोनों टीमों के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.