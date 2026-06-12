Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड और श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 Match Satta Bazar Favorite Team: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला आज यानी 12 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड (Edgbaston Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज इसी मुकाबले से होगा. मेजबान इंग्लैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. कप्तान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) चोट से वापसी कर चुकी हैं और टीम को उनसे काफी उम्मीदें होंगी. वहीं चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) की अगुवाई में श्रीलंका महिला टीम भी शानदार फॉर्म में है और अभ्यास मैचों में लगातार दो जीत दर्ज कर चुकी है. यह भी पढ़ें: ENG W vs SL W, ICC T20 World Cup 2026 1st Match Winner Prediction: महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानें इंग्लैंड या श्रीलंका किसका पलड़ा है भारी

इंग्लैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद है और हाल ही में भारत महिला टीम को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम छठे स्थान पर है और उसने हाल ही में बांग्लादेश महिला टीम को टी20 सीरीज में 3-0 से मात दी थी. दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं और श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 मुकाबलों में जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का उद्घाटन मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. इंग्लैंड घरेलू मैदान और मजबूत टीम संयोजन के दम पर जीत का दावा पेश करेगी, जबकि श्रीलंका हालिया शानदार फॉर्म के साथ उलटफेर करने की कोशिश करेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (ENG-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका की टीम को दो मैचों में सफलता मिली है. महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमों की दो बार भिड़ंत हुई है और दोनों बार इंग्लैंड ने जीत हासिल की है.

इंग्लैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. बल्लेबाजी में डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, नेट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका की उम्मीदें चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी पर टिकी होंगी.

इंग्लैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला पर सट्टा बाजार गर्म (England Women vs Sri Lanka Women Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है. इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला (England Women vs Sri Lanka Women Satta Bazar Rate) के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है. घरेलू परिस्थितियों, बेहतर रैंकिंग और मजबूत रिकॉर्ड को देखते हुए सट्टा बाजार में इंग्लैंड महिला टीम को फेवरेट माना जा रहा है. वहीं श्रीलंका महिला टीम को अंडरडॉग के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वह बड़ा उलटफेर करने की क्षमता रखती है.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा मानी जाती है, उस पर कम भाव मिलता है. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा भाव देखने को मिलता है. हालांकि यह केवल बाजार का अनुमान होता है और मैच के दौरान या मुकाबला शुरू होने से पहले भाव में बदलाव भी हो सकता है.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.