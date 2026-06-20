England vs New Zealand, 2nd Test, Day 4 Live Cricket Streaming In India: थोड़ी देर में शुरू होगा इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच चौथे दिन का खेल, भारत में कब, कहां और कैसे देखें मुकाबले का लाइव प्रसारण

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 2nd Test Day 4 Live Cricket Streaming And Telecast In India: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रोथसे टेस्ट सीरीज (Rothesay Test Series) का दूसरा टेस्ट मुकाबला लंदन (London) के द किया ओवल (The Kia Oval) में खेला जा रहा है. पांच दिवसीय इस टेस्ट मैच का चौथा दिन शनिवार, 20 जून को खेला जाएगा. न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 252 रन बना लिए हैं और उसकी कुल बढ़त 352 रन की हो गई है. ऐसे में चौथे दिन का खेल बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद है. यह मुकाबला 2025-27 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) चक्र का हिस्सा है. यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026 Schedule Today (June 21): आज खेले जाएंगे चार बड़े मुकाबले, जानें भारत में मैचों का समय, वेन्यू और ग्रुप की पूरी जानकारी

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 115 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी. हालांकि दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. ऐसे में चौथे दिन दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

मैच की पूरी जानकारी (England vs New Zealand 2nd Test Match Details)

सीरीज: रोथसे टेस्ट सीरीज 2026

मुकाबला: दूसरा टेस्ट, चौथा दिन

टीमें: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड

वेन्यू: द किया ओवल, लंदन

तारीख: 17 जून से 21 जून 2026

भारत में मैच शुरू होने का समय: दोपहर 3:30 बजे (IST)

तीसरे दिन के खेल का हाल (England vs New Zealand 2nd Test Day 3 Report)

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 391 रन बनाए थे. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 291 रन पर सिमट गई. इसके बाद दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए. हेनरी निकोल्स 119 रन बनाकर नाबाद लौटे और टीम की बढ़त 352 रन तक पहुंचा दी.

भारत में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का टीवी पर सीधा प्रसारण कहां देखें? (ENG vs NZ 2nd Test Day 4 Live TV Telecast)

भारत में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. क्रिकेट फैंस टीवी पर इस मुकाबले का लाइव आनंद ले सकते हैं.

भारत में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट के चौथे दिन की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch ENG vs NZ 2nd Test Day 4 Live Streaming Online)

भारत में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर फैंस इस मुकाबले का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

चौथे दिन पर रहेगी इन खिलाड़ियों पर नजर

न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकोल्स शानदार फॉर्म में हैं और वह चौथे दिन टीम की बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे. वहीं इंग्लैंड की टीम जल्द से जल्द विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोकना चाहेगी. चौथे दिन का खेल मैच की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.