DND vs TGC, TNPL Play-Off Match 2025: डिंडीगुल ड्रैगन्स बनाम त्रिची ग्रैंड चोलास के बीच आज होगा तमिल नाडु प्रीमियर लीग का प्ले-ऑफ मुकाबला, यहां जाने कब, कहा और कैसे देखे इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

DND vs TGC, TNPL Play-Off Match 2025: डिंडीगुल ड्रैगन्स बनाम त्रिची ग्रैंड चोलस, तमिल नाडु प्रीमियर लीग (Tamil Nadu Premiere League) 2025 का प्ले-ऑफ मुकाबला आज यानी 2 जुलाई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डिंडीगुल स्थित एनपीआर कॉलेज ग्राउंड (NPR College Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में त्रिची ग्रैंड चोलस टीम की कमान जयरामन सुरेश कुमार के हाथों में हैं. वही दुसरी तरफ रविचंद्रन आश्विन डिंडीगुल ड्रैगन्स के कप्तान के रूप में नज़र आयेंगे.

TNPL के अब तक के टुर्नामेंट में आज तक डिंडीगुल ड्रैगन्स ने कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें टीम ने 4 मैच में जीत हासिल कर 3 में हार का सामना करना पड़ा, और इस्सी के साथ अब यह टीम पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर हैं, दूसरी तरफ त्रिची ग्रैंड चोलास ने कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 3 में जीत हासिल हुई और 4 में हार का सामना करना पड़ा, अब यह टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर हैं.

