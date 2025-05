DC vs GT, IPL 2025 60th Match 1st Inning Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया 200 रनों का टारगेट, केएल राहुल ने खेली धमाकेदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Delhi Capitals vs Gujarat Titans, TATA IPL 2025 60th Match 1st Inning Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2025) के 18वें संस्करण में आज फैंस के लिए एक कांटे की टक्कर की तैयार है. आज यानी 18 मई को टूर्नामेंट का 60वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने मिला जुला प्रदर्शन किया हैं. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैचों में महज छह जीते हैं और चार हारे हैं. 12 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम अंक तालिका में पांचवें पायदान पर है. दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की स्थिति अच्छी है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में फिलहाल दूसरे स्थान पर है. यह भी पढ़ें: KL Rahul New Milestone: केएल राहुल के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, इस मामले में विराट कोहली को छोड़ सकते हैं पीछे; यहां देखें आकंड़ें

दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बचे हुए सीजन से बाहर हो गए हैं. मिचेल स्टार्क की जगह पर टीम में शामिल किए गए मुस्तफिजुर रहमान को मौका मिल सकता है. उनके साथ-साथ टी नटराजन दूसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हो सकते हैं. गुजरात टाइटंस के पास जोस बटलर और कगिसो रबाडा जैसे धुरंधर खिलाड़ी सिर्फ लीग स्टेज तक उपलब्ध हैं. ये दोनों खिलाड़ी बचे हुए मैचों में अपनी उपयोगिता साबित करना चाहेंगे. गुजरात टाइटंस की टीम शुभमन गिल और साई सुदर्शन से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के मैच का स्कोरकार्ड

KL Rahul's unbeaten ton helps DC post a strong total of 199/3 in Delhi against Gujarat Titans 💙🔥

Can DC defend this total and stay alive in the tournament? 🎯#IPL2025 #KLRahul #DCvGT #Sportskeeda pic.twitter.com/f3tCysiRGM

— Sportskeeda (@Sportskeeda) May 18, 2025