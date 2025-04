CSK vs MI TATA IPL 2025 Preview: आज शाम मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले में तय होगा कौन हैं आईपीएल का बॉस? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

सीएसके बनाम एमआई(Photo Credits: @LatestLY)

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL 2025) का 38वां मुकाबला 20 अप्रैल( रविवार) को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इसे आईपीएल का 'एल क्लासिको' माना जाता है और दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट की सबसे सफल फ्रेंचाइजी रही हैं, जिन्होंने पांच-पांच बार खिताब अपने नाम किया है. यह दोनों टीमों के बीच इस सीजन की दूसरी भिड़ंत होगी. पहली बार जब दोनों आमने-सामने हुई थीं, तब चेन्नई सुपर किंग्स ने चेपॉक में मुंबई को हराया था. अब हार्दिक पंड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस अपनी घरेलू ज़मीन पर उस हार का बदला लेने उतरेगी. यह भी पढ़ें: पंजाब किंग्स से पिछली हार का बदला लेने उतरेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने भले ही टूर्नामेंट की शुरुआत कमजोर की थी और शुरुआती पांच में से चार मुकाबले गंवाए थे, लेकिन टीम ने अपनी लय वापस पाई है और लगातार दो जीत दर्ज की हैं. वहीं दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी अपने पिछले पांच मुकाबले हारने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर वापसी की राह पर लौटी है. दोनों ही टीमें फिलहाल अंक तालिका के निचले हिस्से में हैं, ऐसे में इस मुकाबले की जीत प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद अहम होगी. वानखेड़े की पिच पर तेज़ गति और बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है, ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक मैच की उम्मीद रहेगी.

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(CSK vs MI Head-To-Head Record in IPL): चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच हमेशा से ही कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही है, आईपीएल में अब तक दोनों टीमें 38 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 17 बार विजयी रही है. दोनों टीमों के बीच हर मैच बेहद रोमांचक रहा है और इस बार भी जब ये टीमें भिड़ेंगी, तो दर्शकों को कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(CSK vs MI IPL 2025 Key Players To Watch Out): नूर अहमद, शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(CSK vs MI Mini Battle): चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज शिवम दुबे और मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जसप्रित बुमराह के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, सूर्यकुमार यादव बनाम नूर अहमद की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन स्पिनर्स के साथ संतुलित लाइनअप है, जो एमए चिदंबरम स्टेडियम की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस (MI) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आईपीएल 2025 का 38वां मुकाबला 20 अप्रैल( रविवार) को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे (IST) से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 07:00 PM को होगा.

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, मुंबई इंडियंस (MI) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर सीएसके बनाम एमआई मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

चेन्नई सुपर किंग्स: शेख रशीद, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, रवींद्र जड़ेजा, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), अंशुल कंबोज, नूर अहमद, खलील अहमद, मथीशा पथिराना

इम्पैक्ट प्लेयर्स: शिवम दुबे, खलील अहमद, मुकेश चौधरी, श्रेयस गोपाल

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रित बुमराह, विग्नेश पुथुर

इम्पैक्ट प्लेयर्स: रोहित शर्मा, कर्ण शर्मा, अश्वनी कुमार, मुजीब उर रहमान