AFG vs AUS, ICC Champions Trophy 2025 Preview: अफ़ग़ानिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाने उतरेगी ऑस्ट्रलियाई टीम, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

अफ़ग़ानिस्तान बनाम ऑस्ट्रलिया(Photo Credit:@latestLY)

Afghanistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का 10वां मुकाबला 28 फरवरी(शुक्रवार) को लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर करने के बाद, अफगानिस्तान अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा. यह मुकाबला ग्रुप बी का दूसरा आखिरी मैच होगा और इसे वर्चुअल क्वार्टरफाइनल कहा जा सकता है. जहां दोनों टीमें पहले एक-एक मैच खेल चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 351 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा किया था, जबकि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 325 रनों का बचाव करके हराया था. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या अफगानिस्तान के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इससे पहले अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 विश्व कप में रोमांचक टक्कर हुई थी. मुंबई में हुए मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने दोहरा शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार खेल दिखाया, जिसमें इब्राहिम जादरान और अजमतुल्लाह ओमरजई प्रमुख खिलाड़ी रहे. उनकी फिरकी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है.ऑस्ट्रेलियाई टीम का पिछला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बारिश की वजह से धुल गया था. इससे पहले, इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड रन चेज में जोश इंग्लिस नायक बने थे, जबकि मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लाबुशेन और एलेक्स केरी ने भी अच्छा योगदान दिया था. वहीं, एडम ज़म्पा की गेंदबाजी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.

वनडे में अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AUS vs AFG Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में सिर्फ 4 मुकाबले हुए हैं. इसमें ऑस्ट्रेलिया ने चरों मैच जीते हैं, जबकि अफगानिस्तान ने एक भी मुकाबला जीतने का मौका नहीं मिला है. दोनों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. क्योकि अफ़ग़ानिस्तान इंग्लैंड को हराकर पूरी जोश में होगी.

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(AUS vs AFG Key Players To Watch Out): इब्राहिम जादरान, अजमतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, एलेक्स केरी, एडम ज़म्पा, ग्लेन मैक्सवेल ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS vs AFG Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज एलेक्स केरी और अफगानिस्तान के गेंदबाज अजमतुल्लाह ओमरजई के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, इब्राहिम जादरान और एडम ज़म्पा के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 10वां मुकाबला 28 फरवरी(शुक्रवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 02:00 PM को होगा.

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में JioStar नेटवर्क के पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्रसारण अधिकार हैं. अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देखा जा सकता है. डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट उपलब्ध है, जहां कुछ समय तक फ्री लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी, लेकिन उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैथ्यू शॉर्ट, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ (कप्तान), मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स केरी, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, स्पेंसर जॉनसन

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, फजलहक फारूकी, नूर अहमद