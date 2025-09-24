IND vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का तीसरा मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान जाकेर अली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के उतरेगी. लिटन दास के चोटिल होने के बाद टीम का नेतृत्व जाकेर अली कर रहा है. यह भी पढ़ें: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण
बांग्लादेश ने जीता टॉस
देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन एमोन, तोहीद हृदॉय, शमीम हुसैन, जाकेर अली (विकेटकीपर), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिसाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नासुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
