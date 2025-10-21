BAN vs WI 2nd ODI 2025 Toss & Live Scorecard: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, वेस्टइंडीज करेगी गेंदबाजी, देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज(Credit: X/@windiescricket)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला 21 अक्टूबर (मंगलवार) को ढाका (Dhaka) के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैंं, जिसके चलते वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. बांग्लादेश ने पहले वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को 74 रनों से हराकर सीरीज़ में 1-0 से बढ़त बना ली हैं. पहली हार के बाद वेस्टइंडीज की टीम दूसरे वनडे में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. जानिए भारत में कब, कहां और कैसे देखें बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे का लाइव प्रसारण

बांग्लादेश ने जीता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सैफ हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, महिदुल इस्लाम अंकोन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), नुरुल हसन (विकेटकीपर), रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, एकीम ऑगस्टे, रोस्टन चेज़, गुडाकेश मोती, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, अकील होसेन

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम WI वनडे सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं हैं. जिसके कारण यह मैच टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे. वहीं, BAN बनाम WI दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.