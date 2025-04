Bangladesh vs Zimbabwe 2nd Test Match Pitch Report And Weather Update: दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को कांटे की टक्कर देने उतरेगी जिम्बाब्वे, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे (Photo: X/@ZimCricketv)

Bangladesh National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Pitch And Weather Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा टेस्ट मैच कल यानी 28 अप्रैल से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चैटोग्राम (Chattogram) के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम (Zahur Ahmed Chowdhury Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे से खेला जाएगा. पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने बांग्लादेश को तीन विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही जिम्बाब्वे की टीम ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे की टीम बांग्लादेश को हराकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, जबकि बांग्लादेश की टीम सीरीज बराबरी पर समाप्त करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) कर रहे हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) के कंधों पर हैं. Bangladesh vs Zimbabwe 2nd Test Match Key Players To Watch Out: दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के के खिलाड़ी मचा सकते हैं कोहराम, इन धुरंधरों पर होगी सबकी निगाहें

पहले टेस्ट मैच का हाल

पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम 61 ओवर में 191 रनों पर सिमट गई. जवाब में जिम्बाब्वे की पहली पारी 80.2 ओवर में 273 रन पर सिमट गई.जबकि, दूसरी पारी में बांग्लादेश की पूरी टीम 79.2 ओवर में 255 रनों पर सिमट गई. इसके साथ मेजबान टीम ने जिम्बाब्वे को 174 रन का लक्ष्य दिया. दूसरी पारी में जिम्बाब्वे को 174 का लक्ष्य मिला था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 50.1 ओवरों में सात विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

इस टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम 22 साल के युवा तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब को शामिल किया है. तंजीम हसन साकिब चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे 30 वर्षीय अनुभवी गेंदबाज तस्कीन अहमद की जगह लेंगे. तंजीम हसन साकिब पहली बार टेस्ट टीम में नजर आएंगे.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के आकंड़ें (BAN vs ZIM Head To Head Record In Test Cricket)

बता दें कि बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच अबतक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने आठ मुकाबले जीते हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज पांच मैच में जीत मिली हैं. वहीं, तीन मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

पिच रिपोर्ट (BAN vs ZIM 2nd Test Pitch Report)

बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल से चैटोग्राम में खेला जाएगा. जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम की सतह गेंदबाजों को मदद करने के लिए जानी जाती है, खासकर जब खेल तीसरे और चौथे दिन तक चलता है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 291 रन रहा है, जबकि कुल औसत स्कोर 249 है. इस मैदान पर गेंदबाजों, विशेषकर स्पिनरों को काफी मदद मिल सकता हैं. इसलिए, टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है और विरोधी टीम को चौथी पारी में मुश्किल स्थिति में डाल सकता है.

मौसम का हाल (BAN vs ZIM 2nd Test Weather Report)

बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल से चैटोग्राम में खेला जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सभी पांच दिनों में बारिश की संभावना नहीं है. इस बीच, जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम की पिच समान उछाल और गति का स्पर्श प्रदान करती है, ऐसी स्थितियाँ जो दोनों टीमों के मजबूत तेज आक्रमण को खुश करनी चाहिए.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बांग्लादेश: मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), महिदुल इस्लाम अंकोन, जेकर अली, जाकिर हसन, महमूदुल हसन जॉय, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मेहदी हसन मिराज, खालिद अहमद, हसन महमूद.

जिम्बाब्वे: क्रेग एर्विन (कप्तान), टीई त्सिगा (विकेटकीपर), बीजे कुरेन, ब्रायन बेनेट, विंसेंट मासेकेसा, एनआर वेल्च, जॉनाथन कैंपबेल, डब्ल्यू माधेवेरे, एससी विलियम्स, ट्रेवर ग्वांडू, बी मुजरबानी.

नोट: बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.