Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Dhaka Weather Update: ढाका में बारिश बनेगी बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? रोमांचक मुकाबले से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

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Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Dhaka Weather Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का इतिहास रच चुकी है. ऐसे में मेजबान टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में सम्मान बचाने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई जोश इंगलिस (Josh Inglis) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 मुकाबले में क्या श्रीलंका करेगा वापसी या वेस्टइंडीज जीतेगी सीरीज? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया था. ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप रही और टीम 187 रन ही बना सकी. जवाब में बांग्लादेश ने नजमुल हुसैन शांतो, सौम्य सरकार और तौहीद हृदय की अहम पारियों की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया. अब मेजबान टीम इतिहास रचने के बाद क्लीन स्वीप करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया हार के सिलसिले को रोकने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. बांग्लादेश अपनी शानदार लय को बरकरार रखना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ दौरे का समापन करना चाहेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

बांग्लादेश की टीम दूसरे वनडे में मिली जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Shere Bangla National Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले वनडे में यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित हुई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में स्पिन गेंदबाजों को काफी सहायता मिली थी. बारिश की संभावना को देखते हुए पिच में नमी रहने की उम्मीद है, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद मिल सकती है. वहीं जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनरों की भूमिका भी अहम हो सकती है.

ढाका का मौसम (Dhaka Weather Update)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय बारिश होने की 60 प्रतिशत संभावना है और बादल छाए रहने की उम्मीद है. तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. दोपहर और शाम के समय भी बारिश की संभावना बनी हुई है. ऐसे में मुकाबले पर बारिश का असर पड़ सकता है. टॉस में देरी या फिर ओवरों में कटौती होने की भी संभावना जताई जा रही है.

बांग्लादेश के लिए नजमुल हुसैन शांतो और मुस्तफिजुर रहमान पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन और जोश इंगलिस अहम भूमिका निभा सकते हैं. बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदय, मोसद्देक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली, मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, जेवियर बार्टलेट, राइली मेरेडिथ, नाथन एलिस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.