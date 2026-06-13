West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 मुकाबले में क्या श्रीलंका करेगा वापसी या वेस्टइंडीज जीतेगी सीरीज? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd T20I Match Winner Prediction: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के इस अहम मुकाबले में श्रीलंका की टीम वापसी कर सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं वेस्टइंडीज की टीम जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की थी. कप्तान शाई होप (Shai Hope) की अगुवाई में मेजबान टीम एक बार फिर जीत दर्ज करने के लिए तैयार है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पहले टी20 मुकाबले में श्रीलंका की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी. कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) ने आक्रामक शुरुआत जरूर दिलाई, लेकिन शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से टीम दबाव में आ गई. दूसरी ओर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी ताकत दिखाई. ऐसे में दूसरे मुकाबले में भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज को 9 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज को 9 मैचों में सफलता मिली है.

वेस्टइंडीज टीम की बल्लेबाजी में शाई होप, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर, अकील होसेन और शमार जोसेफ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. दूसरी ओर श्रीलंका टीम की उम्मीदें कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा और दासुन शनाका पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

सबीना पार्क की पिच पर अच्छी उछाल और कैरी देखने को मिलती है. हालांकि दूसरे मुकाबले में पिच थोड़ा धीमा व्यवहार कर सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है. ऐसे में संतुलित प्रदर्शन करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है.

वेस्टइंडीज टीम के लिए शाई होप, जेसन होल्डर और शिमरोन हेटमायर पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका टीम के लिए कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस और वानिंदु हसरंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं. शाई होप और महीश तीक्षणा के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है. वहीं कुसल मेंडिस और शमार जोसेफ की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

ये टीम मार सकती है बाजी (WI vs SL Match Winner Prediction)

वेस्टइंडीज टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया था. टीम का बल्लेबाजी क्रम मजबूत नजर आ रहा है और तेज गेंदबाज भी अच्छी लय में हैं. दूसरी ओर श्रीलंका के पास वानिंदु हसरंगा, कुसल मेंडिस और कमिंदु मेंडिस जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. हालांकि मौजूदा फॉर्म, घरेलू परिस्थितियों और पहले मैच के प्रदर्शन को देखते हुए वेस्टइंडीज का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 60%

श्रीलंका की जीत की संभावना: 40%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोस्टन चेज, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, अकील होसेन और शमार जोसेफ.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), लसित क्रूसपुले/दुनिथ वेल्लालागे, पवन रत्नायके, कमिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दिलशान मदुशंका/दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा और ईशान मलिंगा.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.