India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, ODI Series 2026 1st ODI Match Live Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारतीय टीम इस सीरीज में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में मैदान में उतरेगी, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. विराट कोहली (Virat Kohli), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरी हैं. वहीं अफगानिस्तान की टीम भी भारत को कड़ी चुनौती देने और सीरीज का आगाज जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में नजर आ रहीं हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 1st ODI Match Likely XI: प्रिंस यादव को मिल सकता है डेब्यू का मौका, कोहली-हार्दिक के बिना ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत दर्ज करना चाहेगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम अपने स्टार खिलाड़ियों के दम पर उलटफेर करने की कोशिश करेगी. दोनों टीमों के पास कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में अल्लाह गजनफर और फरीद अहमद मलिक टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और अतिरिक्त उछाल मिलने की संभावना है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो सकती है. स्पिन गेंदबाजों को भी बीच के ओवरों में मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में दोनों टीमों के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.