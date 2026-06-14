BAN-W vs NED-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 5th Match Live Score Update: महिला टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच रोमांचक मुकाबला जारी, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

ICC Women's T20 World Cup 2026

Bangladesh Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 5th Match Live Scorecard Update: बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पांचवां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में खेला जा रहा है. महिला टी-20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. बांग्लादेश महिला टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं नीदरलैंड्स महिला टीम भी अपने पहले महिला टी-20 विश्व कप मुकाबले में जीत दर्ज कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरी है. बांग्लादेश टीम की कप्तानी निगार सुल्ताना (Nigar Sultana) कर रही हैं, जबकि नीदरलैंड्स टीम की कमान बाबेट डे लीडे (Babette de Leede) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Bangladesh Women vs Netherlands Women, T20 World Cup 2026 5th Match Live Streaming In India: आज टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीमें, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. बांग्लादेश की टीम इस मैच में अपने अनुभव और मजबूत स्पिन आक्रमण के दम पर मैदान में उतरी है. वहीं नीदरलैंड्स की टीम अपने पहले आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप अभियान में बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team Match Scorecard)

आईसीसी महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें बांग्लादेश महिला टीम ने चार मैच जीते हैं, जबकि नीदरलैंड्स महिला टीम को एक मुकाबले में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़े बांग्लादेश के पक्ष में नजर आते हैं. बांग्लादेश की टीम में निगार सुल्ताना, शोभना मोस्टारी, शोरना अख्तर और रितु मोनी जैसी अहम खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में नाहिदा अख्तर, फहीमा खातून और राबेया खान टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड्स टीम में बाबेट डे लीडे, स्टेरे कालिस, रॉबिने रिज्के और हीदर सीगर्स जैसी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकती हैं. गेंदबाजी में कैरोलिन डे लैंगे और आइरिस ज्विलिंग टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं.

एजबेस्टन की पिच इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. यहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त मूवमेंट मिलने की संभावना है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, विकेट बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो सकता है. दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने की उम्मीद है, जो बांग्लादेश की टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.