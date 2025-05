BAN vs UAE 1st T20I 2025 Preview: बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, यहां जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला 17 मई(शनिवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) खेला जाएगा. बांग्लादेश टी20 टीम की कमान अब लिटन दास के हाथों में है और यह सीरीज़ उनके कप्तानी कार्यकाल की पहली परीक्षा होगी. लिटन के नेतृत्व में बांग्लादेश एक नई शुरुआत करना चाहेगा. इस प्रतियोगिता में स्पिन ऑलराउंडर मेहदी हसन को उपकप्तान नियुक्त किया गया है, जो टीम को संतुलन प्रदान कर सकते हैं. बांग्लादेश की टीम इस नई कप्तानी जोड़ी के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही है और उनका लक्ष्य युवा खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत यूनिट तैयार करना होगा. कल खेला जाएगा युएई और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

दूसरी ओर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की टीम भी इस सीरीज़ में नेतृत्व बदलाव के साथ उतरेगी. मुहम्मद वसीम को एक बार फिर से टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है. हालांकि, UAE की टीम अनुभवहीन खिलाड़ियों से सजी हुई है, जिससे उन्हें बांग्लादेश जैसी अनुभवी टीम के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. मेज़बान टीम को अगर सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो उन्हें अपने युवा खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करनी होगी.

टी20 में बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (BAN vs ZIM Head-To-Head Record in T20I): संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश के बीच अबतक कुल तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने तीनों मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ अभी जीत का स्वाद चखना बाकी हैं.

बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात पहले टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(BAN vs ZIM 2nd Test 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में लिटन दास, नजमुल हुसैन शान्तो, मुस्तफिजुर रहमान, मुहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा, अयान खान जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs ZIM Mini Battle): बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास और यूएई के विकेटटेकर गेंदबाज सिमरनजीत सिंह के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, राहुल चोपड़ा बनाम मुस्तफिजुर रहमान की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात पहले टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 17 मई(शनिवार) को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 08:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 08:00 PM बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात पहले टी20 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात पहले टी20 मैच का भारत में इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, यदि किसी प्रकार का प्रसारण या स्ट्रीमिंग अपडेट आता है तो इसे तुरंत साझा किया जाएगा. उम्मीद हैं कि इस मुकाबले की स्ट्रीमिंग FanCode App पर उपलब्ध होगी. फैंस से अनुरोध है कि वे आधिकारिक अपडेट के लिए जुड़े रहें.

बांग्लादेश बनाम संयुक्त अरब अमीरात पहले टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, अलीशान शराफू, ध्रुव पाराशर, राहुल चोपड़ा, संचित शर्मा, सिमरनजीत सिंह, मुहम्मद जवादुल्लाह, अयान खान, सफयान शरीफ.

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, जेकर अली (विकेटकीपर), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान.