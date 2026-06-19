BAN vs AUS, 2nd T20I Match Live Toss And Scorecard: चट्टोग्राम में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Toss And Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (BAN vs AUS) के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा है. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. ऐसे में बांग्लादेश के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. अगर मेजबान टीम यह मैच हारती है तो सीरीज भी गंवा देगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. बांग्लादेश की अगुवाई तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर है. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI Match Stats And Preview: तीसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Match Playing XI)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, सौम्या सरकार, तौहीद हृदयोय (कप्तान), परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), अब्दुल गफ्फार सकलैन, शमीम हुसैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, मैट रेनशॉ, निखिल चौधरी, एरन हार्डी, जोएल डेविस, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, एडम ज़म्पा.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh Cricket Team vs Australia Cricket Team Match Scorecard)

तीन मैचों की टी20 सीरीज के इस अहम मुकाबले में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मैच बेनतीजा नहीं रहा है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

बांग्लादेश की टीम में तंजीद हसन तमीम, तौहीद हृदोय और सैफ हसन जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जोएल डेविस टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. यहां की सतह आमतौर पर धीमी रहती है और स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. बल्लेबाजों के लिए खुलकर रन बनाना आसान नहीं होता. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करने की रणनीति अपना सकती है. इस पिच पर 150 से 160 रन का स्कोर भी मैच जिताऊ साबित हो सकता है.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.