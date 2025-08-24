Australia vs South Africa,3rd ODI Match 2025 Scorecard: तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से रौंदा, 2-1 से सीरीज गवाई; यहां देखें AUS बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

Australia vs South Africa(Photo credits: X/@MidnightMusinng)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 24 अगस्त को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में खेला गया. तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 276 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1-2 से सीरीज गवां दी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे थे. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के कंधों पर थीं.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia vs South Africa Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 250 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवरों में दो विकेट खोकर 431 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने सबसे ज्यादा 142 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ट्रैविस हेड ने 103 गेंदों पर 17 चौके और पांच छक्के लगाए. ट्रैविस हेड के अलावा कैमरून ग्रीन ने नाबाद 118 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को केशव महाराज ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से केशव महाराज और सेनुरान मुथुसामी ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. केशव महाराज और सेनुरान मुथुसामी के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. दक्षिण अफ्रीका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 432 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 39 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 24.5 ओवर में महज 155 रन पर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 49 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान डेवाल्ड ब्रेविस ने 28 गेंदों पर दो चौके और पांच छक्के लगाए. डेवाल्ड ब्रेविस के अलावा टोनी डी ज़ोरज़ी ने 33 रन बटोरे.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम को युवा तेज गेंदबाज शॉन एबॉट ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से कूपर कोनोली ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. कूपर कोनोली के अलावा जेवियर बार्टलेट और सीन एबॉट ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड (Australia Scorecard):

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 431/2, 50 ओवर (मिशेल मार्श 100 रन, ट्रैविस हेड 142 रन, मार्नस लाबुशेन 1 रन, कैमरून ग्रीन नाबाद 118 रन और जोश इंग्लिस नाबाद 50 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (केशव महाराज 1 विकेट और सेनुरान मुथुसामी 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड (South Africa Scorecard):

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 155/10, 24.5 ओवर (रयान रिकेल्टन 11 रन, एडेन मार्कराम 2 रन, टेम्बा बावुमा 11 रन, टोनी डी ज़ोरज़ी 33 रन, ट्रिस्टन स्टब्स 1 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 49 रन, वियान मुल्डर 5 रन, कॉर्बिन बॉश 17 रन, केशव महाराज 2 रन, सेनुरान मुथुसामी नाबाद 9 रन और क्वेना मफाका 0 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (शॉन एबॉट 2 विकेट, जेवियर बार्टलेट 2 विकेट, कूपर कोनोली 5 विकेट और एडम ज़म्पा 1 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.