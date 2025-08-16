Australia Cricket Giant Bob Simpson Passes Away: क्रिकेट जगत को लगा तगड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का निधन; 1987 वर्ल्ड कप में निभाई थी अहम भूमिका

बॉब सिम्पसन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Former Australia Captain And Coach Bob Simpson Dies Aged 89: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के इतिहास में एक युग का अंत हो गया है. पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस खबर की पुष्टि की है. बॉब सिम्पसन ने 1957 से 1978 तक 62 टेस्ट और दो वनडे खेले थे, जिसमें बॉब सिम्पसन ने 46.81 की औसत से 4869 रन बनाए और 71 विकेट अपने नाम किए थे. 39 टेस्ट में कप्तानी करते हुए बॉब सिम्पसन ने 12 जीत हासिल की थीं. 1987 वर्ल्ड कप में भी बॉब सिम्पसन ने अहम भूमिका निभाई थीं. 1977-78 में विश्व सीरीज क्रिकेट के कारण कमजोर ऑस्ट्रेलियाई टीम को संभालने के लिए सिम्पसन ने 41 वर्ष की उम्र में संन्यास से वापसी की और कप्तानी संभाली थी.

