AUS vs SA, ICC WTC Final 2025 Match Pitch Report: लंदन में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज दिखाएंगे अपना दम या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें लॉर्ड्स की पिच रिपोर्ट

टेम्बा बावुमा (बाएं) और पैट कमिंस (दाएं)(Photo credit: X @ICC)

South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC WTC Final Match Pitch Update: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 11 जून से तक खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. डब्लूटीसी के फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी टीम का एलान कर दिया हैं. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) करते नजर आएंगे. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: AUS vs SA, ICC WTC Final 2025 Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है. डब्लूटीसी के तीसरे सीजन में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 7 मुकाबले जीतकर 69.44 पर्सेंटेज पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में पहला पायदान हासिल किया था. फाइनल मुकाबले से पहले अपनी तैयारियों को धार देने के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम अरुंडेल में जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रही है.

पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है जबकि ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार फाइनल खेलने वाली है. ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. पहली बार भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का हिस्सा नहीं हैं. पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है जबकि ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार फाइनल खेलने वाली है. ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. पहली बार भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का हिस्सा नहीं हैं.

फाइनल मुकाबले का सभी फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है. दोनों टीमों के पास घातक गेंदबाजी अटैक मौजूद है, जो इंग्लैंड के कंडीशन में काफी घातक साबित हो सकते है. ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड जैसे घातक तेज गेंदबाज मौजूद हैं. दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम में लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा और डेन पैटरसन शामिल हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है.

लॉर्ड्स की पिच रिपोर्ट (Lord's Cricket Ground Pitch Report)

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला कल यानी 11 जून से लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. फाइनल मुकाबले के दौरान यहां ओवरकास्ट कंडीशन होगी, बारिश की संभावना बनी रहेगी. पिच पर बाउंस बहुत अधिक है. इस मुकाबले के दौरान तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलेगी. इस मैदान पर बाहर जाती हुई गेंदों पर बहुत विकेट मिल सकते हैं, बल्लेबाज अच्छी टेक्निक से खेले तो लाइन पर आती गेंदों से कोई परेशानी नहीं होने वाली. हवाएं चलने की उम्मीदों के बीच यहां स्विंग देखने को मिलेगा, ये गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद करेगा. बाहर जाती गेंदों पर बल्लेबाजों को रिस्क लेने से बचना होगा.बल्लेबाजों के पक्ष में जो चीज है वो आउटफील्ड है, ये तेज रहेगी और बल्लेबाजों को मदद करेगी. अगर पहली पारी में खेलने वाली टीम ने 350 से ज्यादा रन बोर्ड पर जड़ दिए तो फिर मैच में उसका दबदबा बना रहेगा.

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का टेस्ट रिकॉर्ड

लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर अभी तक कुल 147 टेस्ट खेले जा चुके हैं. इस दौरान पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 53 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि 43 बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम मुकाबला अपने नाम किया हैं. इस मैदान पर अभी तक 51 मैच ड्रा खेले गए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, टोनी डी जोरजी, तेम्बा बावुमा (कप्तान), डेविड बेडिंघम, काइल वेरिन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, मार्को येंसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, और लुंगी एनगिडी.

ऑस्ट्रेलिया: उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, और जोश हेजलवुड.

नोट: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.