AUS vs SA 2nd T20I 2025 Dream11 Team Prediction: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Prediction, 2nd T20I 2025: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड(Marrara Cricket Ground) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत एक रोमांचक मुकाबले से हुई, जिसमें मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. अब दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरे टी20I में वापसी की उम्मीद करेगी. भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे से शुरू होगा. फैंटेसी क्रिकेट खेल प्रेमियों के लिए यह मैच ड्रीम11 पर भी खास होगा, जहां वे अपनी टीम बनाकर प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं. दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 मैच से पहले जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जीत में टिम डेविड का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 52 गेंदों में 83 रन की पारी खेलकर टीम को संकट से बाहर निकाला और गेंदबाज़ों को बचाव के लिए अच्छा स्कोर दिया. गेंदबाज़ों में जोश हेज़लवुड और बेन द्वारशुइस ने शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत सुनिश्चित की. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के लिए रयान रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और क्वेना माफाका ने व्यक्तिगत रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टीम के रूप में बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों विभागों में कमी रह गई.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, मिशेल ओवेन, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, सेनुरन मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी

AUS बनाम SA दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- ट्रिस्टियन स्टब्स (SA), रयान रिकेल्टन(SA) को ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.
AUS बनाम SA दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- ट्रैविस हेड (AUS), ट्रिस्टन स्टब्स(SA), डेवाल्ड ब्रेविस(SA) को अपनी ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.
AUS बनाम SA दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- कैमरून ग्रीन(AUS), कॉर्बिन बॉश(SA), टिम डेविड(AUS) को ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.
AUS बनाम SA दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन:गेंदबाज- क्वेना माफाका(SA), जोश हेज़लवुड(AUS), बेन द्वारशुइस (AUS) जो ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.
AUS बनाम SA दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 प्रेडिक्शन लाइनअप: ट्रिस्टियन स्टब्स (SA), रयान रिकेल्टन(SA), ट्रैविस हेड (AUS), ट्रिस्टन स्टब्स(SA), डेवाल्ड ब्रेविस(SA), कैमरून ग्रीन(AUS), कॉर्बिन बॉश(SA), टिम डेविड(AUS),  क्वेना माफाका(SA), जोश हेज़लवुड(AUS), बेन द्वारशुइस (AUS)
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन टीम का कप्तान टिम डेविड(AUS) को बनाया जा सकता है, जबकि रयान रिकेल्टन(SA) को उप-कप्तान चुना जा सकता है. इस कॉम्बिनेशन में बनाए गए टीम के साथ आप जीतकर करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते है.

 