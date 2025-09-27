Asia Cup 2025 Final: IND vs PAK मैच से पहले वसीम अकरम ने पाकिस्तान को दिया भारत को हराने का 'गुरु मंत्र'

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में खेला जाना है. इस महामुकाबले से पहले, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने अपनी टीम को जीत का एक 'गुरु मंत्र' दिया है. बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की यह तीसरी भिड़ंत होगी. इससे पहले हुए दोनों मैचों में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया है, इसलिए फाइनल में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी माना जा रहा है.

दूसरी ओर, पाकिस्तान का प्रदर्शन टूर्नामेंट में मिला-जुला रहा है, लेकिन वे बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहे.

वसीम अकरम ने दी यह सलाह

फाइनल से पहले वसीम अकरम ने पाकिस्तान टीम को सलाह दी है कि उन्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और शुरुआती विकेट चटकाने पर ध्यान देना होगा ताकि टीम इंडिया पर दबाव बनाया जा सके.

अकरम ने कहा, "फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच है. भारत निश्चित रूप से पसंदीदा टीम है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान को आत्मविश्वास और लय बनाए रखनी होगी. उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा और स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा. अगर पाकिस्तान शुरुआत में विकेट ले लेता है, तो वे भारत को बैकफुट पर धकेल सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि अंत में सबसे अच्छी टीम ही जीतेगी."

पाकिस्तानी कप्तान ने क्या कहा?

बांग्लादेश के खिलाफ सुपर फोर के आखिरी मैच में 11 रनों से रोमांचक जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि इस तरह के मैच जीतना यह साबित करता है कि उनकी टीम एक खास टीम है.

सलमान ने कहा, "अगर आप इस तरह के गेम जीतते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक स्पेशल टीम हैं. सभी ने बहुत अच्छा खेला. बल्लेबाजी में सुधार की कुछ गुंजाइश है, लेकिन हम उस पर काम करेंगे. हमारी फील्डिंग अच्छी रही है. हम किसी भी टीम को हराने के लिए काफी मजबूत हैं. हम रविवार को मैदान पर उतरेंगे और ऐसा करने की पूरी कोशिश करेंगे."

यह पहली बार है जब एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में एक-दूसरे का सामना करेंगी, चाहे वो वनडे हो या टी20 फॉर्मेट.