Arshdeep Singh Milestone: ओमान के खिलाफ एशिया कप मैच में अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास! टी20आई में 100 विकेट लेने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज़

क्रम खिलाड़ी मैच पारी रन विकेट सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी 1 अर्शदीप सिंह 64 64 1,849 100 4/9 8.29 2 युज़वेंद्र चहल 80 79 2,409 96 6/25 8.19 3 हार्दिक पंड्या 114 102 2,485 94 4/16 8.20 4 भुवनेश्वर कुमार 87 86 2,079 90 5/4 6.96 5 जसप्रीत बुमराह 70 69 1,579 89 3/7 6.27 6 रविचंद्रन अश्विन 65 65 1,672 72 4/8 6.90 7 अक्षर पटेल 71 68 1,571 71 3/9 7.30 8 कुलदीप यादव 40 39 971 69 5/17 6.77 9 रवि बिश्नोई 42 42 1,182 61 4/13 7.35 10 रवींद्र जडेजा 74 71 1,612 54 3/15 7.13

अर्शदीप सिंह का यह रिकॉर्ड टीम इंडिया के टी20 क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है. 25 वर्षीय इस गेंदबाज़ ने बेहद कम समय में खुद को भारत के भरोसेमंद टी20 विशेषज्ञ गेंदबाज़ के रूप में स्थापित किया है. उनकी धारदार यॉर्कर और सटीक गेंदबाज़ी ने कई बार भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है. भारतीय क्रिकेट में टी20आई में सबसे अधिक विकेट लेने की सूची में अब अर्शदीप सबसे ऊपर हैं. उनसे पहले युज़वेंद्र चहल 96 विकेट के साथ भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे.