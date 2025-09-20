Arshdeep Singh Milestone: ओमान के खिलाफ एशिया कप मैच में अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास! टी20आई में 100 विकेट लेने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज़

India National Cricket Team vs Oman National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला गया. जिसमें टीम इंडिया के युवा तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया. अर्शदीप सिंह पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ बन गए हैं. भारत के लिए टी20आई क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले अर्शदीप पहले खिलाड़ी हैं. उन्होंने ओमान के बल्लेबाज़ विनायक शुक्ला को शून्य पर आउट कर अपना 100वां विकेट पूरा किया. यह पल भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है. एशिया कप में ये खिलाड़ी मचा रहे गदर, पाथुम निशांका के नाम सर्वाधिक रन, तो जुनैद सिद्दीकी के नाम सबसे ज्यादा विकेट, औसत के साथ देखें पूरी लिस्ट
अर्शदीप सिंह ने टी20आई में 100 विकेट लेने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज़
100 wickets for Arshdeep Singh in T20Is.
First Indian bowler to achieve the feat 🫡
— Sameer Allana (@HitmanCricket) September 19, 2025
टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़ों की सूची
|क्रम
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ
|इकॉनमी
|1
|अर्शदीप सिंह
|64
|64
|1,849
|100
|4/9
|8.29
|2
|युज़वेंद्र चहल
|80
|79
|2,409
|96
|6/25
|8.19
|3
|हार्दिक पंड्या
|114
|102
|2,485
|94
|4/16
|8.20
|4
|भुवनेश्वर कुमार
|87
|86
|2,079
|90
|5/4
|6.96
|5
|जसप्रीत बुमराह
|70
|69
|1,579
|89
|3/7
|6.27
|6
|रविचंद्रन अश्विन
|65
|65
|1,672
|72
|4/8
|6.90
|7
|अक्षर पटेल
|71
|68
|1,571
|71
|3/9
|7.30
|8
|कुलदीप यादव
|40
|39
|971
|69
|5/17
|6.77
|9
|रवि बिश्नोई
|42
|42
|1,182
|61
|4/13
|7.35
|10
|रवींद्र जडेजा
|74
|71
|1,612
|54
|3/15
|7.13
अर्शदीप सिंह का यह रिकॉर्ड टीम इंडिया के टी20 क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है. 25 वर्षीय इस गेंदबाज़ ने बेहद कम समय में खुद को भारत के भरोसेमंद टी20 विशेषज्ञ गेंदबाज़ के रूप में स्थापित किया है. उनकी धारदार यॉर्कर और सटीक गेंदबाज़ी ने कई बार भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है. भारतीय क्रिकेट में टी20आई में सबसे अधिक विकेट लेने की सूची में अब अर्शदीप सबसे ऊपर हैं. उनसे पहले युज़वेंद्र चहल 96 विकेट के साथ भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे.