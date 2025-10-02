Afghanistan vs Bangladesh, 1st T20I Match Preview: पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी अफगानिस्तान, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Preview: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. आज पहले दिन का खेल खेला जाएगा. अफगानिस्तान टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से निराश किया है. अफगानिस्तान ग्रुप स्टेज पर ही एशिया कप से बाहर हो गई. बांग्लादेश ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और वह सुपर-4 तक पहुंचने में कामयाब रही. इन दोनों के बीच अब टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh, 1st T20I Match Pitch Report And Weather Update: शारजाह में अफगानिस्तान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या बांग्लादेश के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

अफगानिस्तान ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से दो मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने भी अपने पिछले पांच में से दो मैच जीते हैं. इन दोनों टीमों के बीच टी20 फॉर्मेट में अच्छी टक्कर देखने को मिली है. यह सीरीज भी काफी रोमांचक होने वाली है. इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के नियमित कप्तान लिटन दास चोट के चलते उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में जाकिर अली अनिक को एक बार फिर टीम की कमान सौंपी गई है.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. दोनों टीमों ने पांच-पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

शारजाह की पिच रिपोर्ट (Sharjah Pitch Report)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर से शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शारजाह की पिच पर हमेशा से गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है. इस बार पिचों पर थोड़ी घास नजर आ रहीं हैं, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में काफी मदद मिल सकती है. इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 62% मुकाबले जीते हैं.

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मुकाबले के लिए प्रमुख खिलाड़ी (AFG vs BAN Key Players To Watch Out): रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, परवेज़ हुसैन इमोन, मेहदी हसन, मुस्ताफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद पर इस मुकाबले में सबकी नज़रें होंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (AFG vs BAN Mini Battle): अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ और बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के बीच की टक्कर रोमांचक रहेगी. वहीं, परवेज़ हुसैन इमोन और राशिद खान की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां पर खेला जाएगा?

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर से शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा?

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का टॉस रात 8:00 बजे होगा. वहीं, मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch AFG vs BAN 1st T20I Live Telecast)

एशिया कप के मैचों का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा था, लेकिन अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का लाइव मैच इस चैनल पर नहीं आएगा. इस सीरीज का लाइव प्रसारण यूरोस्पोर्ट नेटवर्क के चैनल पर लाइव आएगा.

कहां देखें अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch AFG vs BAN 1st T20I Live Streaming)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप (FanCode app) और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 1st T20I Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सिदीकुल्लाह अतल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, ए.एम. ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फ़ारूकी.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदय, जाकेर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद/शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.