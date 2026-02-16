Afghanistan vs United Arab Emirates, T20 World Cup 2026 28th Match Prediction: अहम मुकाबले में यूएई को हराकर दबदबा कायम रखना चाहेगा अफगानिस्तान, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 28th Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. ग्रुप डी में दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद अहम है और सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी होगी. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान कर रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan, T20 World Cup 2026 27th Match Scorecard: कोलंबो में ईशान किशन ने बल्ले से मचाया तांडव, टीम इंडिया ने पाकिस्तान के सामने रखा 176 रनों का टारगेट; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह ओमरजई और मुजीब उर रहमान जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं. वहीं यूएई की टीम में आर्यांश शर्मा, अलीशन शराफू, जुनैद सिद्दीकी और मुहम्मद जवादुल्लाह जैसे खिलाड़ी हैं, जो बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अनुभव और संतुलित टीम संयोजन के लिहाज से अफगानिस्तान का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AFG vs UAE T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कई मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान का दबदबा देखने को मिला है. आंकड़ों के मुताबिक अफगानिस्तान ने ज्यादातर मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि यूएई की टीम भी उलटफेर करने का माद्दा रखती है.

इस मुकाबले में राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, मुहम्मद वसीम और अलीशन शराफू जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं राशिद खान और मुहम्मद वसीम के बीच की टक्कर मैच का रुख तय कर सकती है.

ये टीम मार सकती है बाजी (AFG vs UAE Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, अनुभव और टीम संतुलन को देखते हुए इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है. दिल्ली की पिच स्पिन गेंदबाजों को मदद देती है, जिसका फायदा राशिद खान और मुजीब उर रहमान उठा सकते हैं. हालांकि यूएई की टीम अगर शुरुआती झटके देने में सफल रहती है तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है.

अफगानिस्तान की जीत की संभावना: 70%

संयुक्त अरब अमीरात की जीत की संभावना: 30%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs UAE 28th Match Playing Prediction)

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदीकुल्लाह अतल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और फजलहक फारूकी.

संयुक्त अरब अमीरात: आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशन शराफू, मयंक कुमार, सोहैब खान, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फारूक, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद रोहिद खान और ध्रुव पराशर.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.