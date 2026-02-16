Afghanistan vs United Arab Emirates, T20 World Cup 2026 28th Match Preview: आज अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 28th Match Preview Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. ग्रुप डी में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. सुपर 8 की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों को जीत दर्ज करना जरूरी होगा. अफगानिस्तान टीम की अगुवाई राशिद खान कर रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan, T20 World Cup 2026 27th Match Scorecard: कोलंबो में बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने मचाया तांडव, पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर सुपर 8 में बनाई अपनी जगह; यहां देखें IND बनाम PAK मैच का स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह ओमरजई और मुजीब उर रहमान जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं. वहीं संयुक्त अरब अमीरात की टीम में आर्यांश शर्मा, अलीशन शराफू, जुनैद सिद्दीकी और मुहम्मद जवादुल्लाह जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह मुकाबला भारत की सरजमीं पर खेला जा रहा है और दोनों टीमें इस मैच को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी.

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AFG vs UAE T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब तक कई मुकाबले खेले गए हैं. आंकड़ों के मुताबिक अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन यूएई की टीम ने भी कुछ मौकों पर कड़ी टक्कर दी है. ऐसे में आज का मुकाबला भी दिलचस्प हो सकता है.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium, Pitch Report)

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां छोटी बाउंड्री के कारण बड़े शॉट लगाना आसान होता है. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेगी.

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (AFG vs UAE Key Players To Watch Out): रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, मुहम्मद वसीम, अलीशन शराफू और जुनैद सिद्दीकी जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): राशिद खान और मुहम्मद वसीम के बीच की टक्कर काफी रोमांचक हो सकती है. वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज और जुनैद सिद्दीकी के बीच की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है. इसके अलावा मोहम्मद नबी और अलीशन शराफू के बीच ऑलराउंड प्रदर्शन की जंग भी दिलचस्प रहेगी.

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच 28वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (AFG vs UAE T20 World Cup 28th Match Date And Venue)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां मुकाबला आज अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से शुरू होगा. मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले किया जाएगा.

भारत में अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच खेले जाने वाले 28वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (AFG vs UAE T20 World Cup 28th Match Live TV Channel Telecast In India)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच 28वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch AFG vs UAE T20 World Cup 28th Match Live Streaming In India)

अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप (Jio Hotstar App) और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs UAE 28th Match Playing Prediction)

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदीकुल्लाह अतल, राशिद खान (कप्तान), गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह ओमरजई, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी और दरविश रसूली.

संयुक्त अरब अमीरात: आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशन शराफू, मयंक कुमार, सोहैब खान, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फारूक, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद रोहिद खान और ध्रुव पराशर.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.