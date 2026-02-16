Afghanistan vs United Arab Emirates, T20 World Cup 2026 28th Match Pitch Report And Weather Update: अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच 28वें मुकाबले में कैसा रहेगा दिल्ली की पिच का मिजाज, बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली(Photo Credits: X/@mufaddal_vohra)

Afghanistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 28th Match Pitch Report And Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. अफगानिस्तान की टीम की कमान राशिद खान के हाथों में है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम कर रहे हैं. ग्रुप डी में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: India Beat Pakistan In T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने बड़बोले पाक को एक बार फिर चटाई धूल, ये है भारतीय टीम के फतह के 3 बड़े कारण

अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह ओमरजई और मुजीब उर रहमान जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं संयुक्त अरब अमीरात की टीम में आर्यांश शर्मा, अलीशन शराफू, जुनैद सिद्दीकी और मुहम्मद जवादुल्लाह जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते नजर आएंगे. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला संतुलित नजर आ रहा है और फैंस को रोमांचक मैच की उम्मीद है.

इस अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं. अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और सपाट पिच को देखते हुए हाई-स्कोरिंग मैच की संभावना जताई जा रही है. स्पिन गेंदबाजों की भी इस मैदान पर अहम भूमिका रह सकती है.

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AFG vs UAE T20I Head To Head Record)

अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कई मुकाबले खेले गए हैं. आंकड़ों के लिहाज से अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा है. हालांकि, यूएई की टीम ने भी कुछ मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ऐसे में यह मुकाबला भी कड़ी टक्कर का हो सकता है.

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और छोटी बाउंड्री के कारण बड़े शॉट लगाना आसान होता है. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी.

दिल्ली के मौसम का हाल (Delhi Weather Update)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां मुकाबला आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आज मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना बेहद कम है, ऐसे में फैंस को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs UAE 28th Match Playing Prediction)

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदीकुल्लाह अतल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और फजलहक फारूकी.

संयुक्त अरब अमीरात: आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशन शराफू, मयंक कुमार, सोहैब खान, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फारूक, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद रोहिद खान और ध्रुव पराशर.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.