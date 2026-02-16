Afghanistan vs United Arab Emirates, T20 World Cup 2026 28th Match Live Score Update: दिल्ली में अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

अफगानिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 28th Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 28वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा है. ग्रुप डी में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है और सुपर 8 में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी मानी जा रही है. इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान कर रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India Beat Pakistan In T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने बड़बोले पाक को एक बार फिर चटाई धूल, ये है भारतीय टीम के फतह के 3 बड़े कारण

इस अहम मुकाबले में अफगानिस्तान की ओर से टॉप ऑर्डर में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और सेदीकुल्लाह अतल नजर आ सकते हैं. वहीं यूएई की तरफ से आर्यांश शर्मा, अलीशन शराफू और कप्तान मुहम्मद वसीम पारी की शुरुआत कर सकते हैं. दिल्ली की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, ऐसे में फैंस को हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है.

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Afghanistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Scorecard)

राशिद खान की अगुवाई में अफगानिस्तान की टीम मजबूत स्पिन आक्रमण के साथ मैदान पर उतरी है. मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद जैसे गेंदबाज यूएई के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं. वहीं संयुक्त अरब अमीरात की टीम भी इस बड़े मंच पर उलटफेर करने के इरादे से उतरी है.

ग्रुप डी का यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. अफगानिस्तान की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जबकि यूएई की टीम टूर्नामेंट में बने रहने के लिए पूरा जोर लगाएगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.