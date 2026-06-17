Afghanistan A vs India A, 5th ODI Match Live Score Update: दांबुला में अफगानिस्तान ए और इंडिया ए के बीच खेला जा रहा है अहम मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan A Cricket Team vs India A Cricket Team, 5th ODI Match Live Scorecard Update: अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम बनाम इंडिया ए क्रिकेट टीम के बीच टूर्नामेंट का पांचवां वनडे मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में खेला जा रहा है. भारतीय समयानुसार मैच सुबह 10:00 बजे शुरू हुआ. अंक तालिका में इंडिया ए ने अब तक तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार के साथ 2 अंक हासिल किए हैं, जबकि अफगानिस्तान ए ने दो मुकाबलों में एक जीत और एक हार के साथ 2 अंक अपने नाम किए हैं. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

अफगानिस्तान ए और इंडिया ए के बीच इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. इंडिया ए की कप्तानी तिलक वर्मा (Tilak Varma) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान ए की कमान इमरान मीर (Imran Mir) के हाथों में है. भारतीय टीम के पास ऋतुराज गायकवाड़, प्रभसिमरन सिंह और आयुष बडोनी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं अफगानिस्तान ए की टीम हसन इसाखिल, मोहम्मद इशाक और जहीर खान जैसे खिलाड़ियों पर काफी हद तक निर्भर करेगी.

अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम बनाम इंडिया ए क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (Afghanistan A Cricket Team vs India A Cricket Team Match Scorecard)

अंक तालिका पर नजर डालें तो श्रीलंका ए की टीम 4 अंकों के साथ शीर्ष पर मौजूद है. इंडिया ए और अफगानिस्तान ए दोनों के खाते में 2-2 अंक हैं. हालांकि नेट रन रेट के आधार पर इंडिया ए को मामूली बढ़त हासिल है. ऐसे में इस मुकाबले का नतीजा टूर्नामेंट की स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है.

इंडिया ए की बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और आयुष बडोनी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में अंशुल कंबोज, यश ठाकुर और अर्शद खान अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ए की टीम में हसन इसाखिल, बहीर शाह, मोहम्मद इशाक और इजाज अहमद अहमदजई जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं जहीर खान और खलील गुरबाज गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और स्पिन गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर्स का प्रभाव बढ़ सकता है. ऐसे में मध्य ओवरों में बल्लेबाजों को सतर्क रहने की जरूरत होगी. इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर बनाकर दबाव बनाने की कोशिश करेगी.

नोट: अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम बनाम इंडिया ए क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.